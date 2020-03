Bancos não atendem clientes após promessa de reduzir juros

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 08:41 horas

Brasília – Os grandes bancos do país lançaram semana passada uma ação conjunta com objetivo de diminuir o impacto das medidas para conter o avanço do novo coronavírus sobre a economia. A promessa anunciada era permitir a clientes a possibilidade de adiar, por até 60 dias, o pagamento de parcelas de empréstimos. Mas quando os correntistas entraram em campo para obter o benefício, a grande maioria se decepcionou. Os canais de atendimento não funcionam, falta informação entre gerentes e a prorrogação é, na verdade, um novo financiamento ou repactuação, com aumento dos juros.

Mesmo com mais dinheiro, bancos emprestarão menos que o previsto, aponta Banco Central. Segundo os bancos, a possibilidade de adiar os pagamentos de empréstimos tomados pelos clientes está disponível, mas é válida apenas para quem está com a conta em dia. Além disso, afirmam os bancos, para inserir esse tipo de medida extraordinária dentro do sistema operacional da instituição financeira é necessário classificar a operação como uma repactuação ou refinanciamento.

O problema é que esses detalhes não ficaram claros assim que a medida foi lançada, na segunda-feira da semana passada (dia 16). E muitos clientes se sentem prejudicados pelo anúncio, que consideram falsa propaganda.

Direitos do consumidor

A especialista em assuntos financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), economista Ione Amorim, alerta para cuidados que os clientes devem ter na hora de alongar pagamento de parcelas de compromissos com os bancos.

Segundo ela, o consumidor precisa prestar atenção à cobrança de juros referentes ao período em que o pagamento está suspenso. Para ela, o correto seria o consumidor não assumir juros por conta dessa suspensão.

A especialista do Idec destaca ainda que o cliente precisa checar com o banco se não haverá acúmulo de prestações após a prorrogação, e se não vão ser inseridas mais mudanças no contrato original.

Na dúvida, os clientes podem procurar o próprio Idec, o Procon-SP ou mesmo a ouvidoria do Banco Central.

