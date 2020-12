Bares e restaurantes já podem funcionar em horário normal

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 20:34 horas

‘Toque de recolher’ em locais públicos entre 0h e 5h está mantido

Volta Redonda – A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul Fluminense, que tem na presidência o empresário José Fardim, emitiu uma nota nesta segunda-feira (21) informando que o prefeito Samuca Silva, revogou o decreto municipal n. 16.422 através do novo decreto municipal n. 16.443 de 21 de dezembro de 2020, que entra em vigor a partir de hoje.

No tocante ao segmento alimentação fora do lar, bares, restaurantes, com ou sem música ao vivo e/ou mecânica, e similares, ficam permitidas as atividades a seguir, observando o cumprimento do decreto estadual n. 47.345 de 05 de novembro de 2020 em vigência até o dia 20 de janeiro de 2021 no seu artigo 7.– item VIII.

– Fica permitido as apresentações musicais e/ou música mecânica, não sendo permitido pista e espaço para dança.

– Fica permitido o funcionamento do estabelecimento, observando as práticas de segurança – álcool, máscara e distanciamento de acordo, limitando ao público a 2/3(dois terços) da sua capacidade.

– Fica permitido o funcionamento do estabelecimento no horário que já praticam de acordo com o seu alvará.

– É permitido o uso da calçada, desde que haja autorização regulamentar do município para o estabelecimento.

– É proibido a qualquer indivíduo a permanência em parques públicos, equipamentos públicos, locais públicos e praças públicas, 00 h as 5h. Vide artigo 2. Item VI do decreto municipal n. 16.443.

Segundo José Fardim, é importante que os estabelecimentos reforcem o treinamento do time de trabalho com as práticas de saúde segura.

– Orientem aos clientes para termos boas práticas neste momento que requer todo o zelo na relação pessoa a pessoa. E que nós proprietários de estabelecimentos cumpramos e façamos cumprir os decretos citados acima em vigência – disse.