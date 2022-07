Barra do Piraí firma parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Matéria publicada em 2 de julho de 2022, 09:36 horas

Barra do Piraí- Na última quarta-feira, 29, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí anunciou que firmou um acordo de cooperação técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro. A parceria irá conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento pessoal, aos jovens do município, enquadrados no programa de gratuidade regimental da Firjan SENAI.

O cadastro poderá ser feito no SINE do Município, localizado na Travessa Assumpção nº 45, Centro (Próximo à Prefeitura), das 8 horas e 30min às 16 horas e 30 min, e começa no dia 29/06/2022 e vai até o dia 06/07/2022. Os candidatos que demonstrarem interesse e que atenderem aos pré-requisitos exigidos pelos cursos não pagarão por eles e serão integrados ao programa de gratuidade regimental da Firjan SENAI. Cabe ressaltar que o programa só é válido para pessoas que possuem renda mensal per capita bruta de no máximo um salário mínimo e meio.

Para realizar a inscrição/matrícula basta comparecer nos dias estipulados e apresentar os seguintes documentos: Ficha EDC-036 preenchida (legível e assinada), RG, CPF Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade e Auto declaração de Baixa Renda. Além disso, é bom esclarecer que para qualquer menor de idade também é necessário a documentação do responsável legal (RG e CPF). Os cursos ofertados são: Eletricista de Manutenção Ferroviária, Assistente de Controle de Qualidade e Operador de Sistemas Computacionais em Rede.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, afirma que o acordo de cooperação técnica é muito importante pois oferece oportunidades para as pessoas, algo que sempre deve ser incentivado. “O convênio apresenta uma oportunidade única de especialização, algo que pode representar uma grande mudança para muitas famílias”, assinala o chefe do executivo.