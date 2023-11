Barra do Piraí se destaca na geração de empregos na região - Diário do Vale

Barra Piraí – Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) colocaram Barra do Piraí com um saldo positivo de 296 contratações, no mês de setembro. Os números foram comemorados pelo prefeito Mario Esteves e pelo secretário de Trabalho e Desenvolvimento Wagner Aiex. O resultado coloca o município entre os maiores geradores de emprego da região e comprova os esforços feitos pelo governo para alavancar a economia e o desenvolvimento da cidade. Os números positivos, segundo a prefeitura, estão diretamente ligados aos postos de trabalhos abertos nos setores de Serviços e Comércio.

“Barra do Piraí segue no caminho do progresso. Após as ações do governo, que foi capaz de criar uma estrutura atrativa para investimentos, o município conseguiu evoluir e angariar empresas do ramo industrial e grandes nomes da área comercial”, disse o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, Wagner Aiex.

O secretário comemora o bom trabalho, que segundo ele, tem dado ‘frutos’.

“É sempre bom ver que o nosso trabalho está dando resultado. Temos que ter êxito no presente para que possamos construir o futuro da nossa cidade. Hoje, o município, graças à gestão, conseguiu angariar várias empresas e indústrias. Com isso, movimentamos o desenvolvimento. E, como consequência, excelentes notícias não param de chegar. O feito comprova o compromisso que temos com a população. Agradeço a todos que fizeram parte disso e posso garantir que muito ainda será feito para a nossa querida Barra do Piraí”, disse.

Sobre a seleção de Barra do Piraí e a geração de empregos, o prefeito Mario Esteves frisou que “o governo percorreu um longo caminho até conseguir transpassar segurança para as empresas e investidores. “Tudo que está acontecendo é resultado de um plano que foi estabelecido em 2017 e que ainda está em andamento: Barra está de volta ao radar das empresas. Vamos continuar buscando ofertar oportunidades e traçando o nosso desenvolvimento”, finaliza o chefe do Executivo.