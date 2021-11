Barra Mansa abre inscrição para cadastro da Carteira Nacional do Artesão

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 11:10 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Tecnologia e Inovação, realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19, a inscrição para Carteira Nacional do Artesão. O cadastro poderá ser feito no Clube Municipal, das 9h às 17h.

Os documentos necessários são: Carteira de Identidade ou identificação com foto; CPF; comprovante de residência ou declaração de moradia; caso tenha inscrição no PIS/PASEP, é obrigatório apresentação da cópia; caso de pagamento de INSS, é obrigatório apresentação da cópia da última contribuição; 1 foto 3×4 colorida atualizada; assinatura deverá ser igual a do documento de identificação e apresentação de habilidade técnica.