Barra Mansa: Adesão ao Refis 2023 termina hoje

Barra Mansa – Termina nesta sexta-feira (8), o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) em Barra Mansa. Com isso, os contribuintes em débito com a Prefeitura têm até o fim da semana para dar início à regularização. Entre os valores cobertos pelo programa estão: IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos), alvarás de funcionamento, multas e infrações, além dos lançados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Até o início do mês de dezembro, 3.962 contribuintes em débito com a Prefeitura realizaram adesão ao REFIS. Os créditos tributários consolidados podem ser pagos à vista ou parcelados, com redução de juros e multas, sendo que o desconto é válido para fatos geradores ocorridos até o exercício de 2022. O valor de entrada para efetivação do pedido deve corresponder a, no mínimo, 5% do montante integral do débito e deve ser quitado até o último dia útil do mês de requerimento do benefício fiscal.