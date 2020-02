Barra Mansa anuncia campanha ´Liquida Verão´ para incentivar vendas

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 09:14 horas

Barra Mansa – A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), de Barra Mansa, lança a primeira campanha promocional de 2020: o Liquida BM Verão. A ação acontecerá entre os dias 14 e 22 de fevereiro. Serão nove dias, onde os descontos, em alguns produtos, pode atingir até 70% do valor. Serão mais de mil empresas participantes e promoções que devem acelerar as vendas e esvaziar o estoque nos estabelecimentos, que já se preparam para receber as novas coleções da próxima estação.

A campanha Liquida BM Verão é promovida pela CDL de Barra Mansa que busca, junto aos seus associados, atrair mais clientes, se tornando referência nesse tipo de ação na região. A prefeitura apoia o Liquida BM Verão, através da liberação do uso de parte das calçadas em frente a cada loja participante para que o empresário promova sua ação de venda.

Leonardo dos Santos, presidente da CDL acredita nos bons resultados que esse tipo de ação tem trazido para o varejo ao longo dos anos. Para o presidente os períodos de liquidação são oportunidades de o lojista oxigenar e movimentar seus estoques e, claro, chance de o consumidor aproveitar as vendas com descontos e conhecer mais o comércio da cidade.

“Estamos vivendo um período de retomada – mesmo que ainda lenta – na economia e ações como essa ajudam a fortalecer o varejo. Incentivamos esse tipo de campanha na busca sempre por um comércio forte, onde se acha de tudo, com bom atendimento e variedade. Esse é um dos projetos que esperamos fazer – com união e participação dos lojistas da cidade – com muita alegria e magia para transformar Barra Mansa em referência, principalmente em datas comemorativas”, explicou Leonardo convidando os empresários a prepararem suas lojas, seus produtos e suas equipes para obter saldos positivos em vendas nesse período.