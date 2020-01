Barra Mansa: Carnê do Refis será enviado pelos Correios

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 14:44 horas

Contribuinte tem até o dia 30 de janeiro para quitar a primeira parcela do Programa de Refinanciamento de dívidas

Barra Mansa- O carnê referente ao Programa de Refinanciamento de dívidas (Refis/2019) será enviado pelos Correiros para a residência do contribuinte que em 2019 tiver aderido. O morador que, eventualmente, não receber o documento via correio até o próximo dia 24 deve se encaminhar a Gerência de Arrecadação Fazendária, munido do contrato para retirar o carnê.

As parcelas não quitadas até a data de vencimento serão acrescidas de juros. Vale destacar, que atraso no pagamento das parcelas superior a 90 dias acarretam o cancelamento automático do Refis. A Gerência de Arrecadação Fazendária funciona no térreo do Centro Administrativo, situado na Rua Luis Ponce, número 263, no Centro, de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 16h30.

O Refis foi realizado de outubro a dezembro do ano passado concedendo ao cidadão em atraso com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos) e o Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) a oportunidade de regularizar sua situação junto ao município.

O secretario da Pasta, Leonardo Ramos de Oliveira, explicou que especificamente esta primeira parcela terá data de vencimento para o dia 30 de janeiro. “As demais seguirão a data de vencimento indicada pelo contribuinte quando da assinatura do contrato”, detalhou.