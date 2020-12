Barra Mansa ganha mais de 20 empresas nos últimos meses

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 17:13 horas

Barra Mansa – Barra Mansa tem de destacado na região pelo forte comércio, contando com uma capacidade de boas ofertas e a presença de estabelecimentos de grande importância no cenário econômico varejista.

Nos últimos dois meses, foi possível verificar o aumento de aproximadamente 20 empresas/lojas presentes na cidade, como a Leader, Belíssima, Pernambucanas, Objetiva, Sorvethin, mais uma loja da Unibrás, o Supermercado 365 no Getúlio Vargas, a reinauguração da Loja Ed+ e em breve a inauguração no Supermercado Pérola, no bairro Ano Bom, além de muitas outras lojas tanto no Centro, quanto nos bairros, que também têm um comércio muito forte.

De acordo com o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, essa procura deve-se ao que o município proporciona em termos de varejo, comércio de rua tradicional e população consumidora potencial.

– Estamos muito felizes com o crescimento do comércio em nossa cidade, que já é tão forte e referência em nossa região, dada a quantidade e diversidade de estabelecimentos presentes em poucos quilômetros no Centro comercial, que atendem a grande demanda gerada pela própria população e das cidades vizinhas – disse o presidente.

Ainda segundo ele, essa procura também é devido à dificuldade que as grandes lojas estão enfrentando nos shoppings centers por conta do momento vivido.

– O horário de funcionamento do comércio em Barra Mansa foi estendido neste mês até a véspera do Natal, possibilitando a visitação e a realização das compras de Natal pela população em um espaço de tempo mais elástico, diminuindo assim a incidência de aglomerações e aumentando a segurança à saúde da população – falou Hugo.

De acordo com o decreto municipal nº 10031 o comércio em geral poderá funcionar das 8h30 às 22h, incluindo os sábados e domingos. É importante lembrar que os empresários devem estar atentos as regras da CLT.

Apoio

O Sicomércio, pensando sempre no melhor para as empresas associadas, além de apresentar e discutir com a prefeitura propostas para melhorar cada vez mais as condições do comércio, disponibiliza atendimento jurídico em que dúvidas muito frequentes são sanadas, como por exemplo: instruir como são feitos os bancos de horas empresa/empregados. É oferecido todo o aparato jurídico para que os empresários resolvam essas questões da melhor maneira possível.

Expectativa sobre o Natal e Ano Novo

Uma das épocas que gera mais movimento ao setor varejista é o Natal, data que leva um grande volume de pessoas às lojas para realizarem suas compras de fim de ano.

Hugo Tavares contou que o clima é de otimismo, que a economia está aquecida, e o auxílio emergencial ajudou muito, pois com ele as pessoas aumentaram seu consumo direto, como o de alimentos e também os presentes de Natal. “Mesmo que as festas/reuniões de famílias sejam realizadas em um número menor de pessoas, elas, com certeza, irão acontecer”, concluiu o presidente.

O início de ano ainda depende muito da maneira em que se dará o término de 2020, pois no momento vivido muitos fatores giram em torno de como está a disseminação do vírus. “O Sicomércio espera que o próximo ano seja promissor, pois a economia está aquecida, porém, ainda é cedo para idealizar qualquer coisa, o futuro ainda é uma incógnita, mas a certeza é de trabalharemos juntos e por dias melhores e um comércio cada vez mais forte”.

