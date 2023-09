Barra Mansa inicia pagamento do complemento ao piso da enfermagem

Sevidores da Saúde de Barra Mansa começarão a receber nesta sexta-feira, dia 29, o pagamento do complemento do piso da enfermagem. Na quarta-feira (27), a equipe da Secretaria de Saúde se reuniu com coordenadores e representantes da Santa Casa e das empresas terceirizadas da rede para alinhar como será feito o repasse.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, o encontro teve como objetivo alinhar as informações sobre o pagamento. Ao todo, foi enviado pelo Ministério da Saúde R$ 3.022.777,95 para pagamento do complemento aos servidores. “Estamos reunidos para organizar como ocorrerá o repasse dos valores, que são encaminhados nominalmente pelo Ministério da Saúde, para evitarmos falhas neste processo. O pagamento dos colaboradores diretos será realizado no dia 29; já a Santa Casa e as demais empresas terceirizadas irão receber o repasse e informaram que realizarão o pagamento aos seus profissionais até o 5° dia útil”, detalhou Sérgio.

No pagamento que será realizado nesta semana, os profissionais irão receber os valores complementares retroativos, referentes aos meses de maio a agosto. “No total nós teremos, em 2023, nove parcelas relativas aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º salário. Os valores são disponibilizados de acordo com o repasse feito pelo Ministério da Saúde, com nome e CPF dos respectivos profissionais beneficiados”, disse.

Ainda segundo o secretário, uma cartilha será disponibilizada para que os profissionais possam entender de que forma foi realizado o cálculo do complemento pelo Ministério da Saúde e como ocorrerão os repasses. “Nós elaboramos um documento, que estará disponível no site da Prefeitura, explicando a aplicação da lei, como foi definido o cálculo e as regras de pagamento, quem são os beneficiários e outras possíveis dúvidas. Além disso, nesta cartilha estarão detalhadas as orientações para os casos de profissionais que, porventura, não estejam contemplados nessa folha, já que há casos em que os dados apresentaram inconsistências”, explicou. A cartilha pode ser acessada na página da Prefeitura de Barra Mansa, através do link https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/informativos-piso-de-enfermagem/.

O secretário informa ainda que a Prefeitura continua em permanente diálogo com os profissionais da enfermagem. “Estamos à disposição para sanar as dúvidas da categoria sobre o repasse e cálculo do auxílio financeiro da União referente ao piso salarial, instituído através da Lei nº 14.434/2022. Para outras e demais informações criamos um e-mail ([email protected]) que deverá ser respondido em até 72 horas, em dias úteis, após o envio da sua mensagem”, finalizou.