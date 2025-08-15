Barra Mansa oficializa parceria com Firjan Senai para oferta de cursos gratuitos

Barra Mansa – Em reunião nesta sexta-feira (15), a Prefeitura de Barra Mansa e a Firjan Senai oficializaram, no gabinete municipal, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), que vai beneficiar moradores da cidade com cursos gratuitos de capacitação profissional. O ato contou com a presença do prefeito Luiz Furlani; da gerente de Operações da Firjan Senai Sesi Barra Mansa, Nívea Teixeira; do analista de Relacionamento da Firjan, Eduardo França; do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho; e da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte.

O acordo prevê 300 vagas, distribuídas em cinco turmas, para os cursos de Assistente de Operações em Logística, Almoxarife e Controlador e Programador de Produção. Serão 150 vagas entre setembro e dezembro de 2025 e outras 150 no início de 2026.

As aulas, presenciais, ocorrerão de segunda a sexta-feira, com duração média de dois meses e meio a três meses, e incluirão uniforme, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e certificado de conclusão emitido pelo Senai — tudo sem custo para os alunos ou para o município. Voltados a moradores da cidade, os cursos não exigem experiência prévia e, sempre que possível, serão realizados em espaços municipais, facilitando o acesso, especialmente para comunidades mais distantes.

O prefeito Luiz Furlani ressaltou que a iniciativa fortalece a estratégia de qualificação e desenvolvimento econômico. “Nosso objetivo é dinamizar a economia e preparar a mão de obra local para atender à demanda das empresas. Não se trata apenas de um evento de emprego, mas de criar condições para que o cidadão esteja apto a aproveitar as vagas que surgem. É uma parceria que vai gerar resultados reais para a cidade, formando profissionais com competências alinhadas às necessidades do mercado e com mais chances de inserção e permanência no mundo do trabalho”, declarou Furlani.

A gerente de Operações da Firjan Senai Sesi Barra Mansa, Nívea Teixeira, destacou o caráter inédito do acordo, já que é o primeiro nesse modelo firmado em Barra Mansa. “É um marco para o desenvolvimento da qualificação profissional na cidade, ampliando as oportunidades de inserção no mercado e o acesso ao conhecimento técnico e especializado. Agradeço ao prefeito Furlani e ao secretário Cesar pela confiança e empenho em viabilizar essa iniciativa. O Senai vai disponibilizar toda a estrutura e as vagas, contando com o apoio do município e de instituições como o Cras para que cheguem a quem mais precisa”, informou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, reforçou que o investimento em capacitação é estratégico para o futuro da cidade. “Estamos antecipando a preparação da nossa mão de obra para atender às novas empresas e aos setores em expansão, como o Parque Industrial e os empreendimentos previstos para a região. Queremos que as vagas criadas nos próximos anos sejam ocupadas por profissionais de Barra Mansa. Essa preparação começa agora, para que, quando esses empreendimentos estiverem em plena operação, tenhamos mão de obra qualificada e competitiva, fortalecendo a economia e gerando mais renda no município”, concluiu Cesar.

A Prefeitura divulgará, em breve, as áreas e cursos disponíveis, assim como o cronograma de inscrições.