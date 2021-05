Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 13:15 horas

Barra Mansa – O Secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, se reuniu nesta quarta-feira (12), com um grupo de representantes de escritórios de contabilidade atuantes no município. O encontro teve a finalidade de promover a integração entre o segmento e o poder público e estreitar as relações com foco no desenvolvimento procedimentais e operacionais direcionados ao crescimento socioeconômico da cidade.

Segundo o secretário, este foi o primeiro de uma série de encontros planejados para ocorrer ao longo deste ano. “Nosso intuito é agregar novos contadores profissionais ao grupo, sistematizar as reuniões e buscar soluções para agilizar os processos de instalação de novas empresas e negócios no município”, relatou.

Outra pauta debatida na reunião foi a evasão de empresas. “Estamos de portas abertas para atender aos empresários e tornar a tramitação de processos, como licença ambiental, parecer jurídico e alvará de funcionamento, mais céleres e eficazes. Com isso, além de manter as empresas e comércios já existentes no município, conseguimos atrair novos empreendimentos capazes de melhorar nossa arrecadação tributária. Com esta relação mais próxima e madura, agregada a vontade e esforço mútuo, a gente espera resolver problemas pontuais e promover inúmeras realizações”.