Barra Mansa recebe técnicos da Codin para início de projeto de condomínio industrial

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 17:56 horas

Representantes da Companhia de Desenvolvimento Industrial do estado visitaram área da antiga Edimetal e irão preparar estudo para utilização do local

Barra Mansa – Nesta segunda-feira, dia 24, Barra Mansa recebeu a visita de técnicos da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) para a elaboração de um convênio, a fim de promover a expansão empresarial na cidade. O encontro aconteceu na Prefeitura, mas eles aproveitaram para visitar a área da antiga Edimetal, localizada à margem da Via Dutra. Os profissionais vão preparar um estudo para a utilização do local.

Durante a reunião estiveram presentes os secretários de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello; de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira; e de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo. Representando a Codin: a diretora de Desenvolvimento Industrial, Fernanda Coelho; o superintendente de Informações, Fernando Azeredo; e o arquiteto e assistente da diretoria, José Castelo Branco Khoury. Além disso, a Aciap, Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços, esteve presente através de Manoel Duarte.

“Atualmente a Codin administra nove distritos industriais em todo o Estado do Rio. Tivemos uma boa impressão da área, primeiramente à questão do acesso com proximidade à Via Dutra”, destacou Fernanda Coelho.

O secretário Bruno Paciello disse que a habilidade técnica da Companhia irá contribuir para o fomento da área. “Vamos aproveitar a experiência da Codin, munidos de tudo o que já conseguimos referente ao uso da área, para o desenvolvimento econômico de nosso município”, disse Bruno.

“Estamos em um momento favorável para tirar projetos do papel e estamos à disposição para tocar as possíveis ações”, completou Eros dos Santos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, o terreno não possui nenhum entrave na área ambiental que impossibilite a instalação de empreendimentos.

“Já estamos conversando sobre a antiga Edimetal há um certo tempo e já existe um plano altimétrico para área. Não vemos restrições ambientais, mas pode ser que alguma empresa queira fazer uma avaliação geoambiental. É bem possível que a maioria dos empreendimentos que por ventura venham se instalar, nós conseguimos dar o licenciamento ambiental. Nosso compromisso é acelerar os processos”, informou.

Geração de empregos

Segundo José Castelo Branco Khoury, o desenvolvimento empresarial/industrial contribui para a geração de empregos, e consequentemente na questão de fixar a mão de obra e os profissionais na cidade.

“Nós temos expertise, ao longo dos anos, em fazer e dar esse apoio. Nós parcelamos as áreas, transformando esse uso adequado para o interesse público. Nós fundamentamos isso tudo através de emprego e renda, além da arrecadação. Todo esse processo facilita fixar as pessoas aqui, pois é fundamental que as cidades tenham esse acolhimento através do emprego e a indústria é um fator para isso”, destacou.

Nesse sentido do desenvolvimento, o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, citou a importância de projetos como este para a segurança. “A área da antiga Edimetal é fundamental para nós ocuparmos, principalmente gerando empregos, pois com isso os cidadãos não vão precisar invadir aquela área. É um espaço que irá trazer recursos financeiros, tanto para a cidade quanto para os moradores do entorno, empregabilidade e dignidade”, ressaltou o secretário.

Projeto

Por fim, José Castelo Branco Khoury disse que o muito em breve entrega a análise e posteriormente o projeto para a área. “Como já disse, tivemos uma boa impressão da área. Dentro de 10 dias nós entregaremos um estudo da área e em seguida, vamos preparar um projeto. Mais adiante cabe à prefeitura fazer a contemplação e a execução”, finalizou.