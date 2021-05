Barra Mansa reforça a importância do pagamento do IPTU antecipado com desconto

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 16:57 horas

Carnês estão disponibilizados no site da prefeitura

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, reforça a importância do pagamento e da emissão do carnê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de forma online. Devido à pandemia, o vencimento da primeira parcela foi prorrogado para o dia 15 de julho. O pagamento poderá ser feito em cota única, com 30% de desconto, ou parcelado em seis vezes, com 15%.

Para acessar as cotas de forma online, o munícipe deve entrar no site da prefeitura de Barra Mansa, no link www.barramansa.rj.gov.br, selecionar o campo “Finanças On-line”, opção emissão de guia. Para aqueles que preferem utilizar o carnê impresso, o boleto será enviado às residências.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos, explicou a importância do IPTU para a cidade. “O pagamento do IPTU é essencial porque ele é altamente revertido em qualidade de vida, seja em qualquer quesito que a prefeitura possa investir, no dia a dia, como luz, melhorias de infraestrutura, etc. Então, é importante que esse pagamento seja feito para que a cidade seja mantida de forma plena”, afirmou.

Leonardo também falou sobre o adiantamento do pagamento do IPTU. “Importante reforçar que quem quiser adiantar o IPTU, não precisa deixar para pagar em cima da hora”, concluiu.