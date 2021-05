Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 14:16 horas

Sul Fluminense – Quatro municípios da região Sul Fluminense estão oferecendo vagas de emprego para diversos tipos de cargos através do Sine (Sistema Nacional de Empregos), que divulgou as vagas nesta semana.

Barra do Piraí

O Sine oferece vaga para agente funerário em Barra do Piraí. Ela está disponível até esta sexta-feira (14). Os interessados devem se cadastrar das 8h30 às 16h30, na sede do Sine na cidade. É preciso levar currículo, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e número do PIS.

Para informações sobre as especificações das vagas, os candidatos podem ligar para o telefone (24) 2443-1254.

Resende

Resende possui vagas para açougueiro, camareira, depiladora, designer de sobrancelhas, estagiário de arquitetura, líder de auxiliar de serviços gerais, manicure, manutenção de equipamentos, mecânico automotivo, pintor industrial, promotor comercial e vendedor interno.

Os interessados podem se candidatar no site da prefeitura de Resende. Em caso de dúvidas, o candidato pode ligar para o telefone (24) 3360-6238, ou mandar um e-mail para [email protected].

Porto Real

Já em Porto Real, as ofertas de emprego são para amarrador de caminhão, auxiliar de qualidade, eletricista de manutenção, torneiro mecânico e tosador de animais de pequeno e médio porte.

Os currículos devem ser entregues para o e-mail [email protected], com a vaga de interesse especificada no assunto. Para mais informações, basta ligar para o telefone (24) 3353-4042.

Volta Redonda

O Sine em Volta Redonda tem vagas para coordenador de restaurantes, lavador de automóveis, líder de limpeza, técnico de enfermagem (vaga para pessoa com deficiência), e vendedor externo.

Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil. Para mais informações sobre as vagas é só ligar para o telefone (24) 3346-6640.