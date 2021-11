Barra Mansa terá Domingão de Compras com Black Friday

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 18:44 horas

Barra Mansa – No último domingo do mês de novembro, dia 28, as Avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano, recebem mais uma edição do ‘Domingão de Compras’. O evento que acontece das 9 às 17 horas, terá foco na Black Friday, entretanto, algumas novidades prometem agradar em cheio ao público participante.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, explicou que a Black Friday Brasil este ano acontece dia 26 de novembro e que a data é uma oportunidade de o comércio fazer negócios e dos clientes aproveitarem ofertas especiais. “Neste contexto, a edição deste ‘Domingão de Compras’ terá o mote especial da ação, com as lojas estendendo as promoções até o domingo, salientou o secretário, destacando que o evento será uma boa oportunidade para iniciar as compras de Natal.

Assim como em todo evento público no município, as atividades seguirão as orientações e protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias para evitar casos da Covid-19.

Após um ano, a realização do Domingão de Compras foi retomada em setembro mediante o avanço da vacinação anti-Covid. O evento já se tornou referência no Sul Fluminense e tem apoio da Aciap-BM (Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato Comércio Varejista (Sicomércio).