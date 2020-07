Barra Mansa vai privilegiar agricultura familiar em compras do governo

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 08:54 horas

Período para entrega dos envelopes será entre os dias 03 e 24 de julho, na Secretaria Municipal de Educação

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa publicou na quarta-feira (1°) um edital prevendo a compra de alimentos produzidos a partir da agricultura familiar. O plano faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar e tem como objetivo fomentar o cultivo local. Os procedimentos de participação poderão ser analisados no Portal da Transparência ou retirados na Secretaria Municipal de Educação, que fica no terceiro andar do prefeitura. O período de inscrição ocorre entre os dias 03 a 24 de julho, das 09 às 12h e das 14 às 16 horas. A entrega dos envelopes deverá acontecer presencialmente na Secretaria de Educação, a abertura dos documentos acontecerá no dia 27 de julho, no mesmo local de entrega.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Barros, a iniciativa faz parte do cumprimento de uma legislação federal, que tem forte apelo social. “Além de estimular a produção agrícola, essa é a melhor forma de garantir uma merenda de qualidade para os nossos alunos. Gostaria que todos os agricultores familiares, individuais e de cooperativa, de Barra Mansa participassem dessa importante iniciativa”, expressou.