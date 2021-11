Biosolvit e UniFOA celebram acordo de cooperação

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 17:19 horas

Empresa de biotecnologia e centro universitário fecham parceria para pesquisas

Volta Redonda – Representantes da Biosolvit e do UniFOA assinarão nesta quinta-feira (4) um termo de colaboração para a realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento nas instalações do centro universitário, localizado em Volta Redonda.

A parceria trará a possibilidade de um maior desenvolvimento de projetos por parte da Biosolvit e do UniFOA, que possui nota 4 (numa escala até 5) no Índice Geral de Cursos do MEC. “A gente vai ter acesso à estrutura de laboratórios e de equipamentos do UniFOA, o que vai auxiliar muito os nossos processos de desenvolvimento e pesquisa”, destacou a diretora de Produto e Inovação da Biosolvit, Ana Catarina Gomes.

A história de parceria entre a Biosolvit e o UniFOA começou em 2011, quando o co-fundador da empresa, Wagner Martins, desenvolveu um absorvedor natural, a partir de resíduos vegetais, capaz de absorver petróleo e derivados. Essa pesquisa resultou no que hoje é o Absorvedor Natural Bioblue Ecofast, reconhecido como o mais eficiente do mundo pelo Instituto Cedre, da França.

“A parceria traz um orgulho pessoal, pois fui aluno do UniFOA e foi onde me descobri como pesquisador e consegui, junto da minha orientadora, desenvolver o absorvedor natural”, afirmou Wagner Martins.

Desde então, os laços entre o centro universitário e a Biosolvit se estreitaram ainda mais, formalizando agora em 2021 essa parceria de sucesso. “O UniFOA tem uma participação ultra relevante na história da Biosolvit. A gente agora está dando forma a essa parceria, com olhos voltados para um futuro ainda mais promissor entre essa relação”, celebrou o CEO da Biosolvit, Guilhermo Queiroz.

Para o UniFOA, esse acordo é motivo de alegria para a educação superior:

“Com este convênio de cooperação, vamos colocar o que há de melhor na FOA/UniFOA – as pessoas – para, por meio de nossa infraestrutura tecnológica de laboratórios, produzirem ciência e inovação, atuando diretamente em Pesquisa e Desenvolvimento na indústria. Dessa forma, poderemos garantir uma formação diferenciada, onde o estudante colocará em prática seus conhecimentos, com a oportunidade de potencializar e desenvolver novas habilidades e competências”, disse Eduardo Prado, Presidente da FOA.

Sobre a Biosolvit

Scale Up brasileira de biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos materiais. Fundada em 2014, a Biosolvit é a desenvolvedora do absorvedor de petróleo e derivados 100% natural, mais eficiente e econômico que todos os concorrentes de mercado, cuja principal característica é a possibilidade de recuperação e reaproveitamento do material absorvido. Vencedora de mais de uma dezena de prêmios de melhor startup do Brasil e de seis prêmios internacionais, a Biosolvit se destaca não só pelo crescimento acelerado e sustentado como também por suas pesquisas.