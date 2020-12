BNDES lança edital de saneamento para a iniciativa privada

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 13:34 horas

Projeto prevê 31 bilhões de reais em investimentos no Estado do Rio

Rio- O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta sexta-feira, 18, um edital de concessão parcial da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) à iniciativa privada que foi considerado o maior projeto ambiental e de infraestrutura do país.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), que anunciou o edital em um seminário realizado em novembro, chamado “Visão do Saneamento”, o projeto tem a expectativa de beneficiar 191 mil moradores somando as cidades contempladas no Norte e no Noroeste Fluminense, podendo gerar 31 bilhões de reais em investimentos e 480 mil empregos em todo o Estado nos próximos 35 anos.

“Investir em saneamento é fundamental para a retomada da economia, a melhoria da saúde da população e a preservação do meio ambiente, propiciando empregos, renda e qualidade de vida. A concessão poderá representar uma economia de 144 bilhões de reais em saúde, por exemplo”, analisou Eduardo Eugênio, presidente da Firjan.

A Firjan avalia que os problemas de saneamento básico como um entrave histórico no desenvolvimento do Estado, e que, por isso, os recursos investidos e as vagas de emprego geradas são tão importantes também para a economia fluminense.

Fonte Portal Saneamento Básico*.