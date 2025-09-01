segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Boletim Focus aponta crescimento e inflação em queda para 2025

Especialista explica como cenário econômico mais favorável pode impactar empresas e decisões tributárias

by Vivian Costa e Silva

Foto – Divulgação

País – Em um relatório divulgado por analistas do Banco Central por meio do Boletim Focus nesta segunda-feira (1), mostra que a projeção de crescimento do PIB subiu para 2,19%. A estimativa de inflação reduziu pela décima semana seguida. As projeções de 2026 e 2027 também recuaram.

O Boletim Focus é considerado um termômetro do mercado financeiro, influenciando decisões de investimento e o debate sobre a condução da política econômica no país. A queda nas projeções de inflação indica uma perspectiva de maior estabilidade para preços e consumo nos próximos anos, o que pode impactar diretamente a vida de empresas e consumidores.

Para o advogado tributarista Bruno Medeiros Durão, CEO do escritório Bruno Medeiros Durão Advocacia, os números têm impacto direto na gestão empresarial e na tomada de decisões tributárias. “A queda nas projeções de inflação é um sinal positivo para empresas e investidores, pois reduz a pressão sobre custos e permite um planejamento tributário mais eficiente”, afirma Durão.

Ele ainda ressalta que o crescimento do PIB acima das expectativas também pode gerar oportunidades para o setor produtivo. “Quando a economia apresenta sinais de expansão, empresas podem se antecipar a mudanças fiscais e otimizar sua estrutura tributária, aproveitando incentivos e regimes especiais de forma estratégica”, conclui o advogado.

Você também pode gostar

Médio Paraíba concentra vagas em novas oportunidades de...

Pela sexta vez no ano, Rio de Janeiro...

Resende lança concurso público para arquitetos desenvolverem Arena...

Pinheiral promove capacitação para servidores que atuam em...

ANEEL mantém bandeira vermelha 2 em setembro e...

CSN abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz em...

INSS restabelece exigência de aval judicial em empréstimos...

Angra dos Reis recebe a ExpoRio Turismo –...

Fomenta RJ movimenta Piraí com crédito e oportunidades...

Edição Costa Verde: ExpoRio Turismo quer alavancar turismo...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996