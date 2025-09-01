Boletim Focus aponta crescimento e inflação em queda para 2025

País – Em um relatório divulgado por analistas do Banco Central por meio do Boletim Focus nesta segunda-feira (1), mostra que a projeção de crescimento do PIB subiu para 2,19%. A estimativa de inflação reduziu pela décima semana seguida. As projeções de 2026 e 2027 também recuaram.

O Boletim Focus é considerado um termômetro do mercado financeiro, influenciando decisões de investimento e o debate sobre a condução da política econômica no país. A queda nas projeções de inflação indica uma perspectiva de maior estabilidade para preços e consumo nos próximos anos, o que pode impactar diretamente a vida de empresas e consumidores.

Para o advogado tributarista Bruno Medeiros Durão, CEO do escritório Bruno Medeiros Durão Advocacia, os números têm impacto direto na gestão empresarial e na tomada de decisões tributárias. “A queda nas projeções de inflação é um sinal positivo para empresas e investidores, pois reduz a pressão sobre custos e permite um planejamento tributário mais eficiente”, afirma Durão.

Ele ainda ressalta que o crescimento do PIB acima das expectativas também pode gerar oportunidades para o setor produtivo. “Quando a economia apresenta sinais de expansão, empresas podem se antecipar a mudanças fiscais e otimizar sua estrutura tributária, aproveitando incentivos e regimes especiais de forma estratégica”, conclui o advogado.