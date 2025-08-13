Cadastramento Legal: BM incentiva população a atualizar informações de imóveis

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa está incentivando os moradores a atualizarem as informações sobre seus imóveis através do programa Cadastramento Legal, lançado em julho pela Secretaria de Finanças. A iniciativa oferece aos contribuintes a oportunidade de declarar, de forma voluntária, se houve construção nova ou ampliação de área já existente, além de permitir a atualização de dados pessoais como telefone, e-mail e vínculo com o imóvel.

O programa busca facilitar a regularização dos cadastros do IPTU, sem cobrança retroativa para quem não informou alterações em anos anteriores. Segundo o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a medida ajuda a manter a cidade organizada e favorece o planejamento de obras e serviços.

“Fazemos o convite e reforçamos que os contribuintes não deixem de aproveitar esse momento ímpar. A Secretaria de Finanças faz questão de estar cada vez mais perto da população, oferecendo condições especiais para que todos se mantenham em dia com o município. A partir das informações atualizadas, a Prefeitura também pode conhecer e entender com mais precisão como está o crescimento habitacional do município, o que implica diretamente na necessidade de mais investimentos em obras e serviços nos locais onde houve aumento no número de construções”, destacou Leonardo.

O gerente de Fiscalização Tributária, Elisandro Salomão de Almeida, informou que serão realizadas reuniões com vereadores e lideranças comunitárias para esclarecer dúvidas e ampliar a adesão ao programa.

“Através dessa interlocução, pretendemos ampliar o diálogo, esclarecer as dúvidas e reforçar a necessidade da atualização das informações cadastrais dos munícipes. É importante ressaltarmos que o programa Cadastramento Legal veio para trazer a solução, não problemas”, afirmou Elisandro.

O formulário pode ser preenchido no site da Prefeitura ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para a atendente virtual Sara, no número (24) 2106-3400.