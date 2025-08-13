quarta-feira, 13 agosto 2025
Fale conosco

Cadastramento Legal: BM incentiva população a atualizar informações de imóveis

Iniciativa oferece aos contribuintes a oportunidade de declarar se houve construção nova ou ampliação de área já existente

by arthur

Foto: Paulo Dimas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa está incentivando os moradores a atualizarem as informações sobre seus imóveis através do programa Cadastramento Legal, lançado em julho pela Secretaria de Finanças. A iniciativa oferece aos contribuintes a oportunidade de declarar, de forma voluntária, se houve construção nova ou ampliação de área já existente, além de permitir a atualização de dados pessoais como telefone, e-mail e vínculo com o imóvel.

O programa busca facilitar a regularização dos cadastros do IPTU, sem cobrança retroativa para quem não informou alterações em anos anteriores. Segundo o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a medida ajuda a manter a cidade organizada e favorece o planejamento de obras e serviços.

“Fazemos o convite e reforçamos que os contribuintes não deixem de aproveitar esse momento ímpar. A Secretaria de Finanças faz questão de estar cada vez mais perto da população, oferecendo condições especiais para que todos se mantenham em dia com o município. A partir das informações atualizadas, a Prefeitura também pode conhecer e entender com mais precisão como está o crescimento habitacional do município, o que implica diretamente na necessidade de mais investimentos em obras e serviços nos locais onde houve aumento no número de construções”, destacou Leonardo.

O gerente de Fiscalização Tributária, Elisandro Salomão de Almeida, informou que serão realizadas reuniões com vereadores e lideranças comunitárias para esclarecer dúvidas e ampliar a adesão ao programa.

“Através dessa interlocução, pretendemos ampliar o diálogo, esclarecer as dúvidas e reforçar a necessidade da atualização das informações cadastrais dos munícipes. É importante ressaltarmos que o programa Cadastramento Legal veio para trazer a solução, não problemas”, afirmou Elisandro.

O formulário pode ser preenchido no site da Prefeitura ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para a atendente virtual Sara, no número (24) 2106-3400.

Você também pode gostar

BM cria novas vagas de estacionamento exclusivas para...

Horto Florestal será recuperado em Barra do Piraí

Hospital dos Olhos de Angra entra na fase...

Angra terá curso naval para mulheres na Ilha...

Sebrae Rio leva oficinas gastronômicas ao Festival da...

Evento em SP discute estratégias para ampliar a...

Volta Redonda organiza lanche especial pelo Dia do...

Uruguai dá passo decisivo para legalizar eutanásia

BR: Após polêmica de Felca, ministro pressiona por...

Resende cria banco de terras privadas para impulsionar...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996