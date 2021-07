Cadmóvel de Valença realiza 130 atendimentos no bairro São Francisco

Valença- O posto itinerante da Secretaria de Assistência Social de Valença, conhecido como Cadmóvel, marcou presença no último final de semana no bairro São Francisco. Neste dia o posto itinerante realizou aproximadamente 130 atendimentos, possibilitando às famílias em situação de vulnerabilidade acesso às políticas de assistência social, como o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e demais programas oferecidos aos cidadãos.

Os atendimentos seguiram o protocolo sanitário de prevenção à covid-19, como uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e teve a preocupação de manter a distância social.

O Secretário de Assistência Social, Rafael Tavares informa que a próxima ação do Cadmóvel será em Pentagna, atendendo as comunidades de Coroas, Chalé e Furtado. Ele também fez um agradecimento especial a direção da Escola Maria da Glória Giffoni, a Associação de Moradores e a Unidade de Saúde do bairro São Francisco e a toda equipe da Secretaria envolvida na ação.