Caged: Volta Redonda amplia saldo positivo na geração de empregos

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2020, 17:19 horas

Volta Redonda – O município de Volta Redonda registrou, pelo terceiro mês consecutivo, resultado positivo na geração de empregos, de acordo com os dados referentes ao mês de novembro divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. Foram 2.373 admissões contra 1.502 desligamentos, com saldo positivo de 871 empregos criados.

A cidade lidera a geração de empregos na Região Sul Fluminense e está na quinta posição no estado, tendo à frente apenas a capital e os municípios de Macaé, Duque de Caxias e São Gonçalo.

Mesmo com as restrições sanitárias impostas por conta da pandemia de Covid-19, Volta Redonda adotou as medidas necessárias para controlar a circulação do novo coronavírus, em acordo com o Ministério Público. Isso permitiu que a cidade reabrisse os setores de comércio e serviços de forma segura.

O prefeito Samuca Silva destacou que a retomada na geração de empregos nos últimos anos em Volta Redonda vem ocorrendo graças às ações executadas pela prefeitura, incluindo a desburocratização de serviços e processos, além do incentivo ao empreendedorismo.

“Os números mostram que Volta Redonda está no caminho certo para a retomada da economia. São centenas de famílias que contam com uma nova fonte de renda em nossa cidade. O trabalho não para e continuamos para que a cidade avance cada vez mais”, afirmou o prefeito Samuca Silva, lembrando que a cidade foi a líder na geração de empregos no Estado do Rio em 2018 e 2019.

Dentre as ações destacadas pelo prefeito estão a criação da Casa do Empreendedor e o novo espaço do Banco VR de Fomento, na Rodoviária Municipal, para melhorar o atendimento aos microempreendedores individuais; a adoção da plataforma gratuita Compras VR que funciona como canal de compras virtuais, ligando empresários e clientes; e a implantação do Alvará Fácil que, em alguns casos, sai em até 24h.

“Nosso trabalho visa fomentar a chegada de mais empresas para a cidade, gerando emprego e renda, além de auxiliar os empresários que já colaboram para o desenvolvimento econômico de Volta Redonda. Isso reflete no aumento da geração de emprego e, como consequência, na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro.