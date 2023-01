Caixa abre seleção para estágios - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:30 horas

Inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro para os níveis médio, técnico e superior

Brasil – A Caixa, em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, abriu edital para seleção de estágio para 6.800 vagas em todas as regiões do país. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro e podem ser realizadas no site do CIEE por estudantes de nível médio, técnico ou superior, nos cursos de Arquitetura, Engenharia, Direito e da área social.

As vagas são destinadas a estudantes com idade mínima de 16 anos que estejam matriculados e frequentando o ensino médio ou curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). São asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) .

Os interessados, após a inscrição, devem realizar prova online. Os candidatos de nível superior passam ainda por entrevista. O valor da Bolsa Auxílio parte de R$ 400, para os níveis médio e técnico, e pode chegar até R$ 1.000, para o ensino superior, variando de acordo com a carga horária. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 130 por mês.

Atualmente, o banco conta com 4.950 vagas para estagiários de ensino médio e 1.850 de ensino superior, que são renovadas conforme expiram os contratos vigentes, com prazo de seis meses até dois anos.

O programa de estágio auxilia na formação profissional de jovens alunos de nível médio e superior, contribuindo para seu aprendizado e entrada no mercado de trabalho. Em troca, esses jovens fortalecem a empresa com ideias criativas e inovadoras que trazem do ambiente acadêmico e escolar, colaborando para a conquista de resultados sustentáveis.

Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site do CIEE.