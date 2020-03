Campanha incentiva regularização de empresas no Sul Fluminense

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 11:17 horas

Volta Redonda – A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e o Banco do Brasil (BB) lançam em Volta Redonda, no dia 13 de março, a campanha “Vem que dá”, voltada para negociação de dívidas das empresas sediadas no estado fluminense. No mesmo evento, o BB anuncia a expansão da rede especializada de atendimento para o público, pessoa jurídica (PJ) e ainda a negociação de débitos existentes na linha de crédito BNDES PER, o programa emergencial de reconstrução de municípios afetados por desastres naturais.

A ação conta com o apoio do Sebrae Rio e da Fecomércio. O acordo de cooperação técnica para a campanha foi assinado no dia 6/3, na sede da ACRJ, pela presidente Angela Costa e o presidente do BB, Rubem Novaes.

Durante o período da campanha, que vai até 27 de março, o BB vai oferecer propostas pré-aprovadas, com descontos de até 92% para liquidação à vista, de acordo com as condições do cliente e das operações de crédito. Também haverá possibilidade de pagamento a prazo em 36 prestações mensais fixas.

Para divulgar as possibilidades de negociação de dívidas serão realizadas palestras, entre os dias 09 e 17 deste mês, nas seguintes cidades polo: Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias, Niterói, Volta Redonda, Três Rios, Itaperuna e Campos. No dia seguinte aos encontros, os empresários terão atendimento personalizado e agendado na entidade local onde foi realizada a palestra.

Os empresários com débitos existentes na linha de crédito BNDES PER também poderão repactuar suas operações com taxas, prazos e carências diferenciados.

Ao todo, 21 mil clientes PJ do Banco do Brasil estão aptos a participar das renegociações, que atenderão ainda sócios e coobrigados pessoa física para a negociação de suas dívidas pessoais.

Capacidade ampliada

O BB vai disponibilizar toda sua rede de agências e canais online para acolher as propostas dos clientes, que poderão negociar suas operações em atraso, inclusive ajuizadas. Para ampliar sua capacidade de atendimento às micro e pequenas empresas, o Banco vai aumentar sua rede especializada, passando dos atuais 64 para 90 pontos, totalizando mais de 450 profissionais capacitados em MPE no Rio de Janeiro.

Durante a campanha, serão oferecidas modalidades de atendimento digital, via Whatsapp, com a hashtag #RenegocieRIO; pelo telefone 61 4004-0001; pelo SMS (com envio pelo BB para interação digital); pela Internet (banner para interação digital); e ainda e-mail marketing. No modelo físico, o atendimento se dará com especialista em negociação de dívidas nas agências polo e nas entidades locais.

Para a presidente da ACRJ, Angela Costa, a parceria estimula a economia fluminense: “Essa campanha é muito importante, porque as empresas que possuem pendências ficam sem acesso a novos créditos. Assim, junto com o BB, estamos promovendo a reinclusão desses empresários no sistema e, com isso, possibilitando a realização de investimentos para gerar emprego e renda”

“O BB está sempre atento às necessidades dos seus clientes. Por isso, buscamos e oferecemos soluções, fortalecendo o relacionamento negocial, como estamos fazendo agora, ao intensificarmos as negociações de dívidas existentes. E vamos além, no apoio à recuperação financeira de empresas de um dos mais representativos estados do país”, afirma Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil.

Em sua carteira PJ, o BB disponibiliza diversas soluções negociais para as micro e pequenas empresas, que vão desde linhas de capital de giro, antecipação de recebíveis e crédito rotativo, até financiamento de bens de capital e em comércio exterior. O Banco também oferece um portfólio completo em serviços, como cobrança bancária, máquina Cielo e folha de pagamento.