Campanha ‘Mais Rio por Menos’ incentiva o turismo no Estado

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 19:40 horas

Rio – Turistas que vierem ao Estado do Rio de Janeiro têm até 30 de outubro para aproveitar a campanha “Mais Rio por Menos”, que proporciona descontos em todos os equipamentos turísticos. A Secretaria de Estado de Turismo visa acelerar a retomada do setor e apresentar aos viajantes um destino pronto para receber, com segurança, todos os visitantes.

Com alcance nacional e foco em visitantes de São Paulo (Capital, Campinas e Ribeirão Preto) e Minas Gerais (Belo Horizonte), a campanha engloba três finais de semana de descontos e vantagens exclusivas para os visitantes. O site www.maisriopormenos.com reúne todas as ofertas para que os turistas possam programar seus roteiros e aproveitar as condições especiais. Para ter direito aos descontos, basta apenas apresentar um comprovante de residência de fora do estado do Rio de Janeiro em seu nome e um documento de identificação pessoal.

São, ainda, metas da ação gerar de forma direta e indireta o retorno de postos de trabalho atingidos duramente pela pandemia, reduzindo assim o índice de desemprego. A campanha pretende, também, retomar as mais de 500 atividades econômicas ligadas à cadeia produtiva do turismo e incentivar o aumento do fluxo de demanda do setor aéreo.

O “Mais Rio por Menos” é uma iniciativa do Hotéis RIO e da Associação de Hotéis do Rio – Abih-RJ e conta com a adesão de toda a cadeia receptiva do turismo – hotéis, restaurantes, equipamentos turísticos, shopping centers, Aeroporto Internacional RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim e terminal Rodoviária do Rio, além dos principais destinos emissores, seja através de descontos ou apoio na divulgação.