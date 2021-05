Campanha visa reduzir número de clientes em débitos com conta de água em Resende

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 08:55 horas

Resende – A concessionária Águas das Agulhas Negras está realizando a campanha “Regulariza”, que tem como objetivo analisar a situação do cliente com débito, ofertando opções para que os débitos com a empresa sejam sanados.

“A campanha Regulariza surge como mais uma ação de enfrentamento da crise econômica gerada pela Covid-19. Queremos ouvir os nossos clientes para negociar os débitos com mais facilidade de parcelamento e continuar garantindo a nossa prestação de serviço com segurança e qualidade”, comentou o coordenador Comercial, Natan Cezario.

Na campanha, a concessionária orienta a população sobre a importância de acesso à água tratada. “Neste momento de pandemia, a água de qualidade é forte aliada ao combate à Covid-19, por isso, é fundamental chamar a atenção da população para garantir a continuidade deste serviço, ajudando a manter a proteção de todos.

A negociação dos débitos podem ser feitas até o dia 31 de maio, por um dos canais de relacionamento da concessionária: WhatsApp (21) 9 7211-8064, site www.aguasdasagulhasnegras.com.br, no link “quero negociar”, no Chat Interativo, pelo aplicativo Cliente Águas ou 0800 762 0422. Em caso de dificuldade ou problema de acesso por esses canais, a pessoa deve comparecer à loja de atendimento, localizada na Rua Pintor Nunes de Paula, nº 57, Centro, próximo à antiga rodoviária.