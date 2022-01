Casa do Empreendedor de Volta Redonda registra abertura de 347 MEIs

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2022, 15:21 horas

Espaço, que fica na Rodoviária Municipal, realizou 4.035 atendimentos voltados aos microempreendedores no ano passado

Volta Redonda- A Casa do Empreendedor de Volta Redonda registrou a abertura de 347 MEIs (Microempreendedores Individuais) em 2021. O espaço reúne serviços das Secretarias Municipais de Fazenda e Meio Ambiente, além da Vigilância Sanitária e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). Também abriga a 4ª Delegacia da Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro). A ideia é facilitar a vida de quem quer empreender, tanto em Volta Redonda, como também em outras cidades da região.

O local, que funciona na Rodoviária Francisco Torres, no bairro Laranjal, realizou 4.035 atendimentos voltados aos microempreendedores no ano passado. Foram eles para abertura de cadastro; alteração de dados; análises de viabilidade (referente ao uso do solo); concessão de alvarás; nota fiscal eletrônica; declaração de faturamento e parcelamento. Durante as análises são avaliadas as condições documentais, espaciais (se está próximo de área de preservação ambiental e nascente ou córregos) e especificidade para cada atividade comercial.

“Esses números de MEIs são muito positivos. A gente vê que a crise provocada pela pandemia vem sendo superada com criatividade. Muitas pessoas querem ou precisaram empreender neste momento. Os setores são diversificados, porém o ramo alimentício e de serviços – pedreiros, cabeleireiras e profissionais da beleza – são os de maior destaque”, detalhou a administradora do Registro Mercantil Integrado (Regin) da Casa do Empreendedor, Cristina Moura.

O coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da Jucerja, Haroldo Fernandes, ressaltou que o serviço centralizado em um local de fácil acesso, como é a rodoviária de Volta Redonda, contribui para a abertura de novos empreendimentos, principalmente os pequenos negócios.

“Nosso objetivo é acolher quem quer empreender. A Jucerja de Volta Redonda atende também empresas, contadores e profissionais de outras cidades da região, como Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Pinheiral e Vassouras. No ano passado, a equipe da Casa do Empreendedor passou por uma capacitação e o processo hoje está mais ágil para o contribuinte. Quem quer empreender no município hoje consegue obter documentação para abertura do negócio em até 24 horas”, garantiu

Serviço

A Casa do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é o: (24) 3339-9303.