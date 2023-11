CSN Cimentos fecha acordo do turno e trabalhadores receberão R$ 5 mil cada - Diário do Vale

Volta Redonda – Os trabalhadores da CSN Cimentos aprovaram nesta quarta (8) o acordo do turno de revezamento negociado entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do Sul Fluminense. Pelo acordo, os turnos de revezamento se mantêm com oito horas de duração. Cada trabalhador que faz turno vai receber R$ 5 mil como compensação. O acordo foi aprovado com 77,4% dos votos. Foram 65 votos a favor e 19 contra.