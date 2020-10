CDL, Aciap e Sicomércio de Barra Mansa apresentam projeto de decoração natalina ao prefeito e secretários

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 20:10 horas

Barra Mansa – O presidente da CDL de Barra Mansa, Leonardo dos Santos, e o vice-presidente comercial da Aciap, Matheus Gattás Alves da Silva, receberam o prefeito Rodrigo Drable e secretários municipais na quarta-feira, dia 30, para uma reunião na sede da CDL. O assunto em pauta foi a decoração e o projeto de iluminação para o Natal 2020, que está sendo elaborado e investido pelas entidades e terá o apoio da prefeitura. No encontro também participaram, além de diretores da CDL e Aciap, os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Jair Francisco Gomes; de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Cultura, Marcelo Bravo; de Ordem Pública e Postura, Willian Silva Pereira; de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga; além do subcomandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente.

– Estamos aqui para unir forças, apresentar o novo visual que queremos trazer para a cidade de Barra Mansa nesse fim de ano, envolvendo os lojistas, a população e, com o trabalho de cada um de nós, colocar as ações em prática para que o clima natalino invada as ruas neste período festivo – disse o presidente da CDL, Leonardo dos Santos.

A expectativa das entidades é contar também com o apoio da Fundação Cultura Barra Mansa para promover atrações musicais como apresentações da Orquestra Sinfônica.

– É um projeto de alto custo, que envolve várias ações no decorrer dos meses para incrementarmos o comércio nesta data importante para as vendas, principalmente em um ano difícil para todos. Mas, vamos transformar essa ação com um misto de sentimento, resgatando a essência do Natal, com a chegada do presépio, a árvore iluminada e demais surpresas – ressaltou o vice-presidente comercial da Aciap, Matheus Gattás Alves da Silva.

Projeto

O projeto investido pelas entidades irá enfeitar o centro comercial da cidade, como forma de preparar o local para o período festivo, visto também que a pandemia instalada no começo deste ano afetou diretamente as vendas do setor varejista. A iniciativa visa, ainda, reascender na população o espírito de Natal.

Entre as vias que irão receber os ornamentos estão: Avenida Joaquim Leite; Rua Domingos Mariano; Rua São Sebastião; Rua Dr. Mário Ramos; Praça da Matriz e a Praça da Liberdade. Ações contemplarão bairros comerciais também.

Os postes do centro da cidade serão enfeitados com luminosos, de estrutura metálica e com LED. Também haverá árvores sakuras 3D de seis metros cada, espalhadas pelo local. Além disso, bolas com estrelas e luas feitas com mangueiras de LED deixarão a cidade mais brilhante somada a ornamentos de cometas distribuídos em pontos estratégicos.

A Praça da Liberdade contará com uma caixa de presente 3D com piscas, de 4,5 metros de largura e 4 metros de altura, e uma árvore de Natal luminosa com 9 metros de altura. Um presépio será montado na Matriz e contará com muitas luzes também. E por fim, um pórtico dará as boas vindas às famílias e reafirmará a chegada do Natal 2020 em Barra Mansa.

– Estamos preparando um repertório com apresentações de meia hora na cidade – em diferentes dias e pontos para evitarmos aglomeração devido aos cuidados no combate ao novo coronavírus – e Barra Mansa, assim como foi pioneira no primeiro caso de contaminação do vírus, primeira cidade a elaborar o protocolo de prevenção ao vírus, agora se destaca como a primeira cidade a apresentar um projeto de Natal ao qual moradores e comércio se sentirão presenteados – destacou o prefeito Rodrigo Drable.

As entidades estão nos preparativos finais do contrato para que o projeto de iluminação seja inaugurado no dia 16 novembro e reforçam que, infelizmente, devido à Covid-19, nenhuma grande festa será preparada esse ano para evitar aglomeração na cidade. O encanto natalino estará diariamente nas ruas, trazendo o espírito de paz, esperança e a magia que essa data representa para que todos possam vivenciá-lo ao longo dos meses.