CDL Barra Mansa faz balanço de vendas de fim de ano

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 18:09 horas

Segundo a entidade, mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, saldo de negócios foi dentro do previsto na cidade

Barra Mansa – Conforme avaliação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa, mesmo diante de um ano tão difícil para o comércio, as vendas de Natal na cidade atingiram as expectativas. Segundo o presidente da entidade, Leonardo dos Santos, devido ao momento de restrições e crise na saúde pública por conta da pandemia de Covid-19, o balanço geral de vendas pelo fim de ano está dentro da normalidade, de acordo com a previsão feita pelo setor ao longo do ano.

– Embora o Natal tenha ajudado a recuperar parte das vendas perdidas no período de maior retração, os números ainda ficaram abaixo do ano passado, conforme prevíamos. Não houve aumento nas vendas com relação a 2019, com exceção alguns setores, que apresentaram crescimento. No geral, foi abaixo dos números registrados no ano passado – avaliou, acrescentando que 2019 e 2020 apresentam realidades totalmente diferentes, o que impossibilita uma comparação.

Segundo Leonardo, as notícias negativas relacionadas ao aumento dos casos, o fim do auxílio emergencial e a incerteza de novos fechamentos impactaram diretamente nas vendas.

Para o ano que vem, porém, as expectativas são animadoras. “Prevemos um crescimento nos negócios, embora de forma lenta, a partir do segundo semestre de 2021. As expectativas são boas, principalmente pelo crescimento do setor de construção”.

A notícia deve trazer um alento pelos prejuízos após vários dias em que o comércio barramansense esteve fechado no pico da pandemia. E, de imediato, nesta semana que antecede o Ano Novo, as vendas devem continuar trazendo reflexos positivos, tanto pelas oportunidades de novas compras através das trocas, como pelo período de fim de ano, cujas vendas costumam estar aquecidas.

A empresária Cátia Carvalho possui uma franquia de moda praia e explica que este mês de dezembro foi bastante atípico em relação aos anos anteriores.

– O mês começou bem, com vendas altas, inclusive maiores que no ano passado. Nos surpreendeu – disse Cátia. Porém, ao notar uma pequena queda nas vendas ao longo do mês, a lojista buscou alternativas para atrair clientela, como sorteios, brindes, postagens nas redes sociais, entre outras. “Tudo isso fora o bom atendimento, loja decorada, climatizada, benefícios de parcelamento e descontos para pagamento à vista. Vamos fechar o ano com pequena diferença em relação ao ano passado, mas sabemos que isso acontece em decorrência da pandemia. Já era previsto, especialmente em função do aumento dos índices referentes à Covid-19 neste mês de dezembro”.

A expectativa da CDL-BM é que, até o fim do mês, o número de vendas continue em alta, já que os preparativos para o Réveillon devem ajudar a manter o movimento no comércio. Segundo a empresária, o movimento está excelente. “Como vendemos itens para a praia, notamos uma procura maior de pessoas que estão nos preparativos para viajar. Não foi o que esperávamos em relação aos anos anteriores, mas também não foi um mês ruim. Na realidade, só temos que agradecer por tudo o que passamos. Estamos abertos, atendendo nossos clientes e ajudando a fortalecer o comércio de Barra Mansa. Infelizmente, tem tanta gente passando aperto, fechando lojas, com dívidas, e, graças a Deus, não passamos por isso. Fechamos o ano bem e com a esperança de um 2021 melhor”.

Campanha

A campanha “Natal Premiado” – realizada pela CDL Barra Mansa com patrocínio Transporte Generoso e apoio Unimed, Sicredi e prefeitura – foi um sucesso entre os estabelecimentos participantes e ajudou a aquecer as vendas neste fim de ano no comércio da cidade. A ação promocional durou 30 dias e distribuiu vale-compras de até R$ 500 todos os dias para os consumidores contemplados.

Foram centenas de prêmios em dinheiro, vários consumidores prestigiados e um comércio local muito mais valorizado. Outro fator que favoreceu as vendas e facilitou a ida dos consumidores às compras foi o horário estendido no comércio, o que, inclusive, ajudou a evitar aglomerações no interior dos estabelecimentos.