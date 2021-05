CDL Barra Mansa se une à campanha ‘Barra Mansa Sem Fome’

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 18:58 horas

Barra Mansa – A CDL Barra Mansa, a Rádio Nova Sul Fluminense 96.1FM e a Rádio Nova Sul Fluminense 1390 AM, em parceria com a Transporte Generoso e com o Grupo Acolher, se uniram para realizar, em conjunto, a campanha de solidariedade “Barra Mansa Sem Fome”. O objetivo principal da ação é arrecadar alimentos para ajudar quem está passando por necessidades agravadas neste tempo de pandemia.

A campanha teve início em 03 de maio e segue até o próximo domingo, dia 23. São diversos pontos de coleta distribuídos pela cidade, para facilitar aqueles que desejam realizar uma doação.

De acordo com um dos diretores da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes, hoje o déficit alimentar na mesa da população é muito grande e Barra Mansa não foge a regra. “Diante desta situação, não poderíamos ficar na inércia. Fomos procurados pela rádio e abraçamos a campanha”, conta Gleidson, lembrando que, no último Dia das Mães, a CDL Jovem Barra Mansa realizou uma live onde já foi arrecadado um valor que será revertido em cestas básicas para pessoas carentes. “Também estamos recolhendo doações em alguns mercados parceiros e no caminhão, disponibilizado pela Transporte Generoso e estacionado na Praça da Matriz para receber os alimentos trazidos pela população”, acrescentou.

Além disso, conforme explica o diretor da CDL, também será montada uma tenda de arrecadação em alguns pontos da cidade nos próximos dias. Na quinta-feira, dia 20, a tenda estará no Ano Bom; na sexta-feira, 21, no bairro Vila Nova; e, por fim, no sábado, dia 22, a tenda estará na Praça da Matriz para alertar a população sobre a campanha e recolher os alimentos. A logística de distribuição ficará a cargo do Grupo Acolher, que irá separar os donativos e entregar aos necessitados.

“Fomos convidados pela CDL Jovem para participar, junto com a entidade e a Rádio Nova Sul Fluminense, desta bonita ação e mitigarmos essa fome, que esta cada vez maior na nossa região. Muita gente não faz ideia, mas nosso grupo já presenciou na cidade pessoas se alimentando de lixo, famílias bem abaixo da linha da pobreza”, lamenta o coordenador do Grupo Acolher, Tony Carvalho. “Portanto, esta é uma ação importante e bem bacana e estamos encarregados da distribuição, que é o que a gente entende, pois temos este mapeamento”.

Segundo Tony, o Grupo Acolher realiza ações deste tipo mensalmente e ter o apoio de uma entidade empresarial como a CDL é gratificante. “Nos ajuda a ‘carregar o piano’. Estamos com uma expectativa boa, de arrecadar a maior quantidade de alimentos possível. Infelizmente, a cada mês, aparecem mais famílias precisando. Mas, felizmente, a cada dia, também surge mais gente querendo ajudar”.

O Grupo Acolher é composto por pessoas que se uniram há cerca de nove anos para distribuir sopas a moradores em situação de rua. Com o passar do tempo, o trabalho aumentou e, atualmente, o Grupo, que agora conta com 96 membros, realiza diversos eventos, como a distribuição de kits escolares, chocolates na Páscoa, campanha de doação de cobertores, além de ações no Dia das Crianças e no Natal. São atendidos pelo Acolher os municípios de Barra Mansa, Santa Isabel do Rio Preto, Quatis, Piraí, Bocaina (Visconde de Mauá) e algumas comunidades de Volta Redonda. Tony lembra que, antes do começo da pandemia, o grupo distribuía cerca de 60 cestas básicas (que custavam R$ 50 cada) por mês. Agora são mais de 450 cestas mensais, ao preço de R$ 90 cada. “Com a pandemia, a situação ficou muito mais difícil, a demanda aumentou e o preço dos alimentos também”, conta o coordenador do Acolher, informando, ainda, que o Grupo distribui também cerca de 120 marmitex semanalmente às quintas na Estação de Barra Mansa. A propósito, o Grupo Acolher está precisando de voluntários e quem quiser ajudar pode entrar em contato pelos telefones (24) 99901-5577 (Tony) e (24) 98837-7093 (Claudio).

Para concluir a campanha “Barra Mansa Sem Fome”, neste domingo, dia 23, haverá uma programação especial nas rádios Nova Sul Fluminense 96.1FM e a Nova Sul Fluminense 1390 AM, que contará com participações diretamente dos pontos de coleta e entrevistas voltadas à campanha solidária, visando alavancar ainda mais o recebimento das doações.

O radialista Carlos Samuel tem presença confirmada na programação e explica que o intuito é receber as entidades que fazem esses trabalhos sociais e fazer chamadas diretamente dos pontos de arrecadação para chamar a atenção das pessoas que estão em casa para a campanha, que irá até às 17 horas. “Estamos na expectativa e muito motivados em ajudar a quem precisa. E, através desse trabalho em conjunto com o Grupo Acolher, que tem o mapa da fome na cidade; com o apoio da Transporte Generoso, que tem nos ajudado muito nesta ação; e com a sensibilidade da diretoria da CDL, que abraçou a causa, tenho certeza que vamos conseguir contribuir com essas famílias necessitadas”, concluiu Carlos Samuel.