CDL cria Guia Eletrônico para alavancar vendas em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 09:42 horas

Plataforma tem mais de 100 empresas no catálogo

Volta Redonda – A CDL-VR lança o Guia Eletrônico do Comércio e Serviço, uma plataforma no site da entidade, que promove mais de 130 empresas. O objetivo é estimular vendas em período de pandemia de Covid-19. o presidente da entidade, Gilson de Castro, afirma que a ferramenta é uma grande oportunidade para os comerciantes e prestadores de serviço, especialmente, nesse início de mês, com o Dia dos Namorados se aproximando.

“Nos últimos meses, o comerciante foi obrigado a se reinventar devido ao coronavírus. O lado positivo foi a possibilidade de se fortalecer digitalmente. O Guia vem exatamente ao encontro a essa realidade. Pensando numa forma de fomentar o comércio, lançamos essa plataforma completamente gratuita”, afirmou.

O Dia dos Namorados, além de ser tradicional, esse ano é ainda mais importante. O comércio vem sendo aberto gradualmente e é a chance do comerciante poder vender presencialmente com as medidas preventivas. No Dia das Mães, estava fechado, funcionando apenas por delivery.

Também será um momento para

uma análise do comportamento do consumidor com o que as pessoas vêm chamando de “novo normal”.

O Guia vem para ser mais uma opção de vendas para agregar o que já vem sendo praticado pelas empresas, divulgando os artigos e produtos oferecidos.

“Não é uma plataforma de compra online, mas de divulgação. Bem dividido por segmento, setor e variedade de mix de produtos “, comentou.

Para participar, basta o empreendedor entrar no site da CDL-VR (cdlvr.org.br) e clicar no banner de anúncio do Guia. Vai ser direcionado a um formulário, onde vai preencher todas os dados necessários. É importante que se atente para as informações de envio da logo e imagens destaque ao final do cadastro . Também tem a possibilidade de enviar imagens promocionais de produtos e serviços para que seja montada uma galeria na sua página.

Já o consumidor, acessando o site, basta clicar na barra, acima dos banners, em ‘Serviços’ e logo após em ‘Guia de Associados’. Será direcionado para a página do Guia, onde poderá ter acesso a todas as lojas, tendo a opção de filtrar a busca por empresas, através de serviços e segmentos oferecidos, além de horário e dias de funcionamento. Na página de cada empresa, há informações como telefone de contato, se faz delivery, tipos de serviço, site, redes sociais e endereço.