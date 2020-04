CDL de Volta Redonda cria campanha para divulgar serviços de delivery

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 17:15 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda criou uma campanha para ajudar os associados e outras empresas durante a quarentena da Covid-19. O projeto consiste em fazer a divulgação de serviços de delivery, através das redes sociais da entidade, buscando expandir o alcance das empresas. O serviço não tem custo para quem quiser divulgar seus serviços e produtos.

Além do objetivo de fazer divulgação, essa é também uma oportunidade de incentivar os lojistas a potencializar as vendas online.

“As ferramentas digitais vêm se mostrando um meio extremamente de se conectar com o cliente, sendo importante cada vez mais importante para vender pelos canais online. E nesse período de distanciamento social, provocado pelo novo coronavírus, vem mostrando como é necessário ser forte digitalmente”, afirmou o presidente Gilson de Castro.

A CDL-VR vem trabalhando para manter seus associados sempre atualizados quanto às mudanças provocadas pelo mundo digital e vem reforçando essa ideia com a quarentena. “É um compromisso nosso com muita responsabilidade criar meios que vão ajudar os comerciantes durante momentos de dificuldade como este que estamos passando. Essa é uma forma de apresentar as empresas a novos clientes e incentivar novos formatos de venda. Tudo que vem para somar é sempre bem-vindo”, reforçou.

Até a metade do mês de março, foi registrada uma alta de 30 a 40% nos pedidos online, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estudo publicado pela Revista Exame. Para participar deste projeto, basta enviar ao endereço de e-mail guia.associado@cdlvr.org.br, as seguintes informações: Nome fantasia da sua empresa; 01 imagem de produto ou sua logomarca; seu telefone de entrega (informar caso seja WhatsApp). Caso esteja no aplicativo Ifood, também deve informar.