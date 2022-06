CDL e Sebrae lançam em parceria projeto “Decola Varejo”

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 11:39 horas

Volta Redonda – A CDL Volta Redonda, em parceria com o Sebrae, lança em junho o projeto “Decola Varejo”, que tem como foco oferecer capacitação para as empresas, visando oportunizar mais conhecimento para o crescimento tanto em gestão, comunicação, planejamento e vendas.

Dentro da nova proposta de capacitação serão oferecidas três palestras com esse foco. Nos dias 21, 22 e 23, os temas serão vendas, ambientação de loja e planejamento de campanhas. As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp (24) 99880-7007 e as vagas são limitadas e de graça para os associados da CDL.

O objetivo, segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, é ajudar a fomentar a economia, preparando melhor as empresas para lidar com um mundo mais digital, com mudanças rápidas e, principalmente, adequar a todos processos tecnológicos.

“A cada dia, nos deparamos com uma novidade, programas mais avançados que ajudam na gestão, novas plataformas de vendas online, a economia que se movimenta influenciada por fatores internos e externos, sem contar que, hoje, para quem vende, o mercado não tem mais fronteiras. Digitalmente, falando, uma empresa pode vender para qualquer lugar do mundo se conhecer todos os processos, principalmente, se conseguir se projetar nessa grande vitrine que se tornou o espaço digital”, afirmou.

Para ele, criar ambientes de qualificação e proporcionar mais conhecimento contribui para que o comércio local se desenvolva, acompanhando as novas tendências do mercado. “Não podemos ficar parados, trabalhando como em décadas atrás. O mundo mudou e avançamos 20 anos em cinco. Quem não se atualizar vai ser engolido por esse novo meio de se relacionar com o cliente”, acrescentou.

Paola Tenchini, coordenadora do Sebrae Rio na Região do Médio Paraíba, também falou sobre o novo projeto em parceria com a CDL Volta Redonda. “Já não é novidade para ninguém que a tecnologia tem gerado profundas mudanças na maneira como vivemos. Manter uma empresa competitiva é uma tarefa que exige do empresário muito planejamento e boas estratégias. O empreendedor precisa estar atento às tendências de mercado e entender a relação com as marcas, que tende a aumentar a partir do on-line, e, para isso, é preciso administrar bem esse conteúdo, tendo a ciência que o digital é uma extensão do atendimento do espaço físico da empresa”, reforçou.