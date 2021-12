“CDL Encanta” leva música ao comércio de Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 10:50 horas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) inova para valorizar o comércio. Uma das ações este ano, agregada à campanha Natal Família, é o projeto “CDL Encanta”, que vai levar a magia do Natal, por meio da música, aos bares, restaurantes e cafeterias, dos principais corredores gastronômicos da cidade. O lançamento oficial será no dia 09, quinta-feira, às 17h30min, na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal, onde os músicos farão uma breve apresentação.

O projeto é um piloto e não tem custo para as empresas, que terão apenas que abrir suas portas para receber os músicos. O “CDL Encanta” segue até o 23 de dezembro, sempre às quintas, sextas, sábado e domingo, exceto dia 11. A apresentação será do quarteto de cordas, formado por músicos do grupo Feeling, que vai passar pelos corredores gastronômicos dos bairros Vila Santa Cecília, Bela Vista, Colina, Monte Castelo e São João. No último dia, o encerramento será com um circuito nos bairros Santo Agostinho, Aterrado e Jardim Belvedere.

O horário das apresentações pode variar de acordo com a disponibilidade dos locais a serem visitados. O circuito, às quintas e sexta-feira, vai ser à noite, entre 18h e 22 horas. Aos domingos, na Colina, será a partir do meio-dia, nos dias 12 e 19, passando ainda na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Já no sábado, dia 18/12, será pela manhã e à noite, passando pelos diversos polos gastronômicos da programação, que pode ser conferida nas redes sociais da CDL e também no site cdlvr.org.br. A organizadora lembra que a agenda também pode sofrer alterações, em caso, por exemplo de chuva.

O projeto tem parceria com a Prefeitura de Volta Redonda e faz parte da programação do Natal da Cidadania, que este ano, propõe uma cidade ainda mais iluminada, com ações voltadas para o resgate da autoestima da população, além de visar atrair ainda mais consumidores para o município, de forma consciente e respeitando as medidas sanitárias de combate à Covid-19.

A ideia do “CDL Encanta” surgiu pela preocupação da Câmara de Dirigentes Lojistas em apoiar o setor de gastronomia, um dos mais afetados pela pandemia. A proposta é que as pessoas possam ir a esses estabelecimentos, apreciar músicas natalinas e degustar pratos típicos do Natal.

“Quando a Prefeitura nos chamou para nos juntarmos ao Natal da Cidadania, pensamos em várias ações, entre elas, esse projeto para valorizar o setor gastronômico, que enfrentou tantos desafios, sendo um dos que mais sofreram limitações pelas medidas restritivas, ficando mais tempo fechado. Somamos a isso, a importância de valorizar a cultura, os músicos da nossa cidade, nasceu então o CDL Encanta, que pretende resgatar esse espírito natalino. As pessoas vão poder fazer as compras e depois ir jantar, confraternizar, fazer um happy hour, aproveitando esse clima de Natal”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Anderson de Souza, secretário de Cultura de Volta Redonda, destacou a importância dessa parceria para esse resgate não só da economia, mas da autoestima da população e valorização do comércio local. “O prefeito Neto quer que Volta Redonda volte a ser referência quando falarmos de Natal, resgatando essa tradição, por meio da integração, união e participação de todos, ainda mais neste momento difícil, quando se precisa de momentos mais leves para transformar a vida das pessoas. A CDL propôs esse projeto, que é o CDL Encanta, que, com certeza, vai atrair pessoas até de outras cidades, junto com as nossas ações da prefeitura, que vão deixar a cidade decorada, respirando o Natal”, acrescentou.

O cronograma e os locais onde vão ser realizadas as apresentações, você pode conferir no site: cdlvr.org.br, ou nas redes sociais oficiais da CDL, aproveite para festejar e confraternizar ao som das músicas natalinas combinando com uma excelente gastronomia, que [e referência na região.

Programação CDL Encanta

Dia 9/12/2021 (quinta-feira)

* ABERTURA

Biblioteca Municipal

17h30min

* Das 18h às 22h

Vila Santa Cecília/Jardim dos Inocentes/Rua 33/Bela Vista

Dia: 10/12/2021 (sexta-feira)

Das 18h às 22h

Vila Santa Cecília/Jardim dos Inocentes/Rua 33/Bela Vista

Dia 12/12/2021 (domingo)

* Monte Castelo, Colina e Centro (Avenida Amaral Peixoto)

De 12h30min as 16h

Dia 16 e 17/12 (quinta e sexta-feira)

Das 18h às 22h

Vila Santa Cecília/Jardim dos Inocentes/Rua 33/Bela Vista

Dia: 18/12/2021 (sábado)

* Monte Castelo, Colina e Vila Santa Cecília

Das 12h30min às 15h

* Colina, São João e Monte Castelo

Das 18h às 22h

Dia 19/12/2021 (domingo)

* Monte Castelo, Colina e Amaral Peixoto

Das 12h30min às16h

Dia: 23/12/2021 (quinta-feira)

ENCERRAMENTO

* Santo Agostinho, Aterrado e Jardim Belvedere

Das 18h às 22h

• Bramil

• Floresta

• Empório