CDL Jovem organiza Dia Livre de Impostos em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 09:30 horas

Consumidores vão poder comprar produtos sem valor dos tributos; objetivo da campanha é conscientizar sobre a alta carga tributária no país

Volta Redonda – As empresas que aderirem o Dia Livre de Impostos (DLI), criado para manifestar a insatisfação com a alta carga tributária do Brasil, no próximo dia 27, vão comercializar produtos sem cobrar impostos dos consumidores. Empresas do Sider Shopping também participarão da ação. Lojistas que quiserem aderir à campanha podem se cadastrar no site www.dialivredeimpostos.com.br.

O presidente da CDL Jovem, Leandro Noel, explicou que somente os consumidores vão pagar a menos, referente ao desconto do imposto. “As empresas não estarão isentas de recolher esses tributos, porém, quem comprar terá os valores descontados em suas compras. Nós, da CDL Jovem de Volta Redonda buscamos a divulgação da campanha para que cada vez mais pessoas tenham consciência desta carga tributária abusiva. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, o que limita o poder de consumo, atrasa o desenvolvimento econômico e ainda dificulta a geração de emprego”, afirmou Noel.

Para esse ano, com o apoio da Diretoria Executiva, e de forma inédita, a campanha será realizada incentivando as compras por delivery, com o objetivo de evitar aglomeração por conta da pandemia. “Escolhemos um foco maior nessa opção para movimentarmos o comércio de forma segura, evitando filas ou aglomerações, porque esses descontos atraem muitos consumidores”, comentou.

O símbolo da campanha é um dinossauro, conhecido como Impostossauro, que faz sucesso, representando a carga tributária que consome boa parte do que PIB (Produto Interno Bruto) do país, ou seja, 32% da soma de todos os bens produzidos em território nacional. “ É só acompanhar a CDL de Volta Redonda nas redes sociais para ver o que os dinos irão aprontar e conferir os detalhes da campanha”, comentou Leandro.

A campanha do DLI, segundo a CDL, além de conscientizar é também uma forma de reivindicar urgência na realização da reforma tributária no país. “Se somarmos todos os impostos pagos em um ano, é como se todo o dinheiro movimentado em quatro ou cinco meses fosse destinado exclusivamente ao pagamento de impostos. Quem paga essa conta, o consumidor final, muitas vezes nem sabe que é ele que está pagando esses impostos. Por isso o DLI é uma das ações mais importantes da CDL Jovem.”, afirmou Noel.

Dia Livre de Impostos

No site www.dialivredeimpostos.com.br, você também pode se informar sobre quais são as lojas participantes em Volta Redonda. É só escolher o estado e a cidade, que vai aparecer a relação das empresas que aderiram à campanha e vão comercializar os produtos com o valor sem imposto para o consumidor.