Matéria publicada em 24 de maio de 2021, 16:47 horas

Edição 2021 acontecerá no dia 27 de maio junto com a retomada da discussão da reforma tributária

Barra Mansa – A semana do DLI – Dia Livre de Impostos chegou, e com ela iniciam as tradicionais ações referentes a essa campanha realizada há 15 anos, em todo o Brasil, pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL). Barra Mansa faz parte desse calendário de atividades e por meio da CDL Jovem traz o objetivo de conscientizar consumidores e varejistas sobre como a alta carga tributária brasileira – uma das maiores do mundo – afeta o crescimento econômico. Só para ter uma ideia, o brasileiro trabalha, em média, 153 dias por ano só para pagar impostos. Entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil está em 14º.

Este ano, o DLI acontece na quinta-feira, dia 27 de maio. Há ações previstas em mais de 1.200 cidades, entre elas Barra Mansa. A campanha na cidade mostrará para o consumidor, na prática, como os impostos são grande parte do preço dos produtos.

– Por isso, os lojistas participantes da iniciativa vão comercializar seus produtos com desconto. Contaremos com o apoio dos lojistas para disponibilizarem um ou mais produtos para serem comercializados neste dia, sem repassar os impostos aos clientes e assim, mostraremos o valor real de cada item, bem como o impacto dos tributos sob o consumo. O empresário que participa do Dia Livre de Impostos não deixa de recolher impostos e tributos, ele absorve isso pela causa e pela maior conscientização frente aos grandes impostos pagos pela classe – explica Willian Arantes presidente da CDL Jovem de Barra Mansa.

A CDL Jovem promoveu uma ação ao longo dos últimos meses com os lojistas a fim de explicar como dada empresa saberá a quantidade exata de impostos sobre cada produto.

– A quantidade cobrada de impostos sobre cada produto se encontra no site https://impostometro.com.br/home/relacaoprodutos . O lojista que participa do DLI 2021 pode consultar a tabela e participar da campanha -diz Willian.

DLI em Barra Mansa

Em Barra Mansa, a ação do DLI envolverá uma digital influencer que, no dia 27 de maio, irá até as lojas associadas da CDL – que se candidataram para essa ação – e realizará a divulgação dos produtos promocionais.

– O setor econômico no nosso país tem muito a crescer. Representamos uma classe que gera muitos empregos, traz muita renda para seus município e como parte do movimento lojista, acreditamos que é preciso tirar das costas do empreendedor esta alta oneração tributária e, principalmente, reduzir o nível de taxas e impostos que inibem o desenvolvimento do setor e a geração de novos e mais negócios – afirmou Leonardo dos Santos, presidente da CDL de Barra Mansa, reforçando a importância de ações como essa, do DLI que trazem à comunidade as dificuldades enfrentadas pelos empresários diante aos preços de produtos no Brasil.