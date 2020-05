CDL lança campanha para o Dia das Mães em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 11:48 horas

Será sorteado um smartphone

Volta Redonda – Pensando no consumidor que, neste mês de maio, terá que comprar o presente para o Dia das Mães, por delivery, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) lançou nesta segunda-feira, dia 04, uma campanha institucional nas redes sociais da entidade, incentivando a compra no comércio da cidade. Será sorteado um smartphone, modelo A30, da marca samsung, em parceria com a empresa Cronológica/Vivo. Uma forma de lembrar que a data não pode passar em branco e que mesmo não estando perto é possível presentear. O sorteio será no dia 08/05, às 17 horas, no Instagram da CDL.

Para concorrer, os seguidores terão que curtir o post, seguir a CDL e a Cronológica e marcar quatro pessoas. Não pode ser perfil de empresas ou fakes. No @cdlvoltaredonda, tem todas as regras para participar do sorteio., tem todas as regras para participar do sorteio.

– O Dia das Mães é a segunda melhor data em vendas para o comércio varejista que, infelizmente, por conta da pandemia do novo coronavírus, está impedido de abrir as portas antes do dia 11/05. Sabemos que a venda online não representa nem 10% do faturamento das lojas que trabalham com esse tipo de atendimento, mas precisamos mostrar que a maioria das empresas da cidade tem buscado soluções para atender o cliente, seja vendendo por aplicativo de mensagem, pelo celular, pelas redes sociais. Precisamos encontrar formas de recuperar pelo menos uma parte desse movimento – comentou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Segundo ele, a campanha é uma forma de homenagear também o consumidor, que mesmo diante da crise, tem prestigiado o comércio local.

– As empresas que têm condições de trabalhar com delivery precisam usar esse serviço como uma ferramenta não só de venda, mas também de fortalecimento de marca, porque quando essa tempestade passar, elas vão ter força para reabrir. Sabemos que não será fácil, porque quase dois meses fechados pode ser o fim para muitas das micro e pequenas empresas, mas queremos dar esperança para uma retomada da economia, afinal, o comércio de Volta Redonda já precisou demitir mais de 5 mil trabalhadores, porque sem vender, não há como arcar com folha de pagamento, impostos, despesas como aluguel – comentou.