CDL realiza sorteio de prêmios do Natal Família

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 11:25 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realiza às 16h, de hoje, segunda-feira, 27, na sua sede no Aterrado, o sorteio dos prêmios da campanha Natal Família. Este ano serão sorteados aos consumidores, que compraram nas lojas participantes e receberam cupons a cada R$ 60,00 em compras, um carro e uma moto zero, além de um notebook. Para o lojista associado que aderiu à campanha, será sorteada uma moto zero.

“Este ano, principalmente, depois de um 2020 difícil por conta das restrições da pandemia da Covid-19, focamos em prestigiar os consumidores com excelentes prêmios, porque, mesmo diante das dificuldades, eles valorizaram o comércio local, ajudando a manter essa rede de geração de emprego. É um reconhecimento a todos que nos apoiaram e continuaram 2021 junto com o comércio”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL Volta Redonda.

Segundo ele, o sorteio da moto entre os associados participantes também foi um reconhecimento a esses empreendedores que não desistiram mesmo frente aos mais diversos obstáculos. “A moto vem somar a esse trabalho de suporte que temos dado aos lojistas, principalmente, com a inclusão mais forte do delivery, por parte de lojistas, bares e restaurantes. A campanha foi um sucesso e ficamos felizes com o resultado”, acrescentou.

A divulgação dos ganhadores será feita logo após o sorteio e a conferência das regras do regulamento