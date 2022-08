CDL-VR e Coordenadoria da Juventude capacitam jovens para primeiro emprego

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 18:22 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizou nesta terça-feira, 30/08, a segunda edição do ciclo de palestras para capacitação para o mercado de trabalho, focada na busca do primeiro emprego. O evento gratuito em parceria com a Coordenadoria da Juventude contou com a presença de 50 jovens. As palestras aconteceram no Espaço de Eventos da CDL, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, no Aterrado.

Segundo o presidente da CDL Jovem, Leandro Noel, o objetivo do evento foi orientar os jovens sobre como preparar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego e conhecer o perfil que as empresas buscam nesses candidatos. “Este é o segundo ano que realizamos essa capacitação, porque entendemos que esses jovens precisam se preparar para se candidatarem com reais chances de contratação, entender que, mesmo sem experiência profissional, existem outras qualidades que podem ser destacadas no currículo. Saber como se preparar para a entrevista, desde a roupa que vai usar até o comportamento durante a seleção, também é fundamental. Tivemos empresários e diretores da CDL Jovem ministrando essas palestras junto com representantes da Coordenadoria da Juventude”, explicou.

Durante o evento, também foi promovida uma rodada com empresas da cidade sobre vagas para que elas possam ter acesso a esses jovens. A CDL também conta com uma Central de Empregos para cadastro de currículos para oportunidades oferecidas pelo comércio e prestadores de serviços, que também podem divulgar suas vagas.

— Já realizamos essa captação de currículos e oportunidades, com uma profissional qualificada em recrutamento, seleção e recursos humanos, e aproveitamos também para orientar como se cadastrar — acrescentou. A Central de Empregos pode ser acessada pelo site cdlvr.org.br

Estudantes que estiveram presentes ressaltaram a importância de eventos como este para estimular e preparar os jovens para o mercado de trabalho.

— No momento estou em busca do primeiro emprego e hoje pude aprender aqui muitas dicas que eu não sabia, de comportamento e até da forma adequada de me vestir. Acredito que eventos como este são muito importantes para ajudar os jovens que estão em busca dessa primeira experiência — explicou a estudante Yasmim Siqueira, de 15 anos.