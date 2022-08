CDL-VR e Coordenadoria da Juventude promovem capacitação para primeiro emprego

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 19:19 horas

Volta Redonda- Na próxima terça-feira, 30/08, a partir das 14h30, será realizada na Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) a segunda edição do ciclo de palestras voltada para capacitação para o mercado de trabalho, focada em quem está em busca do primeiro emprego. O evento é em parceria com a Coordenadoria da Juventude. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo link na bio do Instagram @cdlvoltaredonda ou pelo WhatsApp, o 98125-9369. As palestras vão ser realizadas no Espaço de Eventos da CDL, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado.

Segundo o presidente da CDL Jovem, Leandro Noel, o objetivo é orientar os jovens sobre como preparar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego e conhecer o perfil que as empresas buscam nesses candidatos. “Este é o segundo ano que realizamos essa capacitação, porque entendemos que esses jovens precisam se preparar para se candidatarem com reais chances de contratação, entender que, mesmo sem experiência profissional, existem outras qualidades que podem ser destacadas no currículo. Saber como se preparar para a entrevista, desde a roupa que vai usar até o comportamento durante a seleção, também é fundamental. Teremos empresários e diretores da CDL Jovem ministrando essas palestras junto com representantes da Coordenadoria da Juventude”, explicou.

De acordo com ele, a ideia também é promover uma rodada com empresas da cidade sobre vagas para que elas possam ter acesso a esses jovens. A CDL também conta com uma Central de Empregos para cadastro de currículos para oportunidades oferecidas pelo comércio e prestadores de serviços, que também podem divulgar suas vagas. “Já realizamos essa captação de currículos e oportunidades, com uma profissional qualificação em recrutamento, seleção e recursos humanos, e vamos aproveitar para orientar como se cadastrar”, acrescentou. A Central de Empregos pode ser acessada pelo site cdlvr.org.br.