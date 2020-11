CDL-VR inicia nesta terça-feira a campanha ‘Natal Família Digital’

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 17:52 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) inicia nesta terça-feira, dia 1º, a campanha “Natal Família Digital”. A iniciativa vai sortear 200 vales-compra de R$ 100 cada. A ação tem como objetivo ajudar a melhorar as vendas em dezembro, principalmente, neste ano em que a economia enfrentou uma grave crise por conta da Covid-19. Devido à pandemia, a CDL-VR promoveu a campanha de graça entre os associados, que receberam um kit com dois cartazes, dois adesivos e mil cupons. Toda a ação está sendo divulgada nas redes sociais da entidade, em rádios e jornais, para dar visibilidade e incentivar os consumidores a comprarem nas lojas participantes da campanha.

A cada R$ 60,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor receberá um cupom, no máximo de 20 por compras, basta cadastrar no site (natalfamilia.com.br) e já estará concorrendo. Serão sorteados 50 vales-compra de R$ 100,00 cada por sábado pela loteria federal. A campanha conta com quase 400 empresas participantes e a lista completa delas está no site, onde também estão todas as informações sobre como participar dessa promoção realizada pela CDL-VR em parceria com o Sicoob e a Transporte Generoso. A lista dos ganhadores também será divulgada toda semana no site da CDL e nas redes sociais da entidade.

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, reforçou que este ano, apesar de todos os problemas gerados pela crise da Covid-19, a campanha foi mantida para incentivar os consumidores a comprarem os presentes de Natal e apoiarem o comércio, que sofreu muito também com o fechamento durante a pandemia. Ele lembrou que foram quase 80 dias com as portas fechadas, o que gerou medo, incertezas, fechamento definitivo de empresas e demissões no setor. Segundo Gilson, o último trimestre do ano apresentou uma retomada das vendas, trazendo mais ânimo e boas expectativas para reduzir os impactos negativos e aumentar as vendas de fim de ano.

– A campanha já é uma tradição e não poderíamos deixar de fazê-la. Neste momento, mesmo quando ficamos cinco meses sem cobrar mensalidade de nossos associados, sem deixar de prestar serviços essenciais a eles, mantivemos nosso compromisso de promover e apoiar o comércio sempre. A campanha Natal Família é mais uma prova de que estamos do lado de quem mantém a economia da nossa cidade – afirmou Gilson.

Gilson reforçou também que a escolha pelo sorteio pela loteria federal foi para evitar aglomerações, uma vez que por conta da pandemia, um dos principais cuidados, é o distanciamento social. “Assim, não precisamos fazer sorteios presenciais, com impressão de cupons, e não deixamos de realizar a campanha, mantendo os cuidados necessários”, acrescentou.

Movimentando o comércio

Todo o dinheiro da premiação vai voltar para o comércio da cidade. Os vales-compra serão para gastar nas lojas que participam da campanha. “Nossa ideia é movimentar as lojas mais de uma vez, pelo interesse no sorteio e pelo gasto com o valor que ela ganhou. Assim, fazemos com que o que estamos investindo em premiações volte para o lojista da cidade que participa da campanha”, explicou Gilson.

Solidariedade

A campanha Natal Família Digital também vai ajudar uma instituição que desenvolve projetos sociais na cidade. Na retirada dos kits, as lojas participantes foram convidadas a doarem quilos de alimentos não perecíveis que serão entregues para uma entidade que será escolhida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda.

– Sempre gostamos de ir além, de incentivar a responsabilidade social, de contribuir com quem ajuda ao próximo, porque também é nosso papel, enquanto cidadão, querer uma cidade melhor. Nossa diretoria pensa muito nisso e foi um pedido dos nossos diretores que a campanha tenha esse braço solidário, principalmente, porque este ano, muitas entidades que realizam esses trabalhos sociais enfrentaram dificuldades financeiras, viram a arrecadação cair, porque muitas pessoas também tiveram dificuldade de manter sua colaboração. Tem sido um ano difícil para todos, então, precisamos ajudar um pouco – completou.

A doação ainda pode ser feita na CDL-VR, mesmo para quem não participa da campanha. A CDL-VR fica na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado.