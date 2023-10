CDL-VR lança aplicativo e campanha de natal

Volta Redonda – Cerca de 200 convidados entre associados, lideranças empresariais e imprensa participaram nesta quinta (26), do lançamento do aplicativo “CDL Volta Redonda no APP” e da campanha “Natal no APP”. A apresentação foi feita pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, Leonardo Almeida, que explicou as funcionalidades do aplicativo que vai conectar pessoas ao comércio da cidade.

“Estamos na era digital e, hoje, quase todo mundo usa muito mais os celulares, e o nosso aplicativo chega para facilitar esse acesso aos nossos serviços, eventos, produtos, convênios e com muito conteúdo, com áreas exclusivas para associados, espaço para propaganda, guia do comércio. São diversas funcionalidades a um clique na palma da mão, e ele está disponível para baixar tanto em IOS quanto em Androides. Ficamos muito felizes de ver o nosso espaço de eventos cheio para nesta noite especial que lançamos esses dois produtos”, comentou.

A campanha deste ano do natal será toda realizada pelo aplicativo, então, tanto as lojas participantes quanto os consumidores vão precisar ter o APP. Serão sorteados vales-compra nos valores de R$ 200, R$ 300 e R$ 500,00. Vão poder receber os cupons para o sorteio, consumidores que comparem a partir de R$ 50,00 nas lojas participantes da campanha.

“Pensamos em distribuir vales-compra porque, além de beneficiar mais consumidores, esses valores também retornam para as lojas que aderiram à campanha, uma vez que o consumidor vai ter que comprar nesses estabelecimentos. Estamos muito felizes com o sucesso que a campanha vem tendo”, acrescentou Leonardo.

O Kit para o lojista associado custa R$ 199,00, divididos em até quatro vezes sem juros, e para não associados, R$ 249,00, e tem cupons, cartaz, display com o QR Code do aplicativo para cadastrar, uma bolsa, caneta e balões e varetas para decorar nas cores natalinas. A campanha, desenvolvida pela Artmídia Publicidade, começa no dia 04/12 e vai até o dia 24/12, véspera do Natal. Este ano, a ação tem patrocínio do Sicoob, Transporte Generoso e Unimed-VR.

“Para cadastrar o cupom, é preciso baixar o aplicativo CDL Volta Redonda no APP, inserir os dados pessoais uma única vez, escanear o QR Code do cupom que receber e pronto, já está concorrendo aos vales-compra”, explicou Cristiano de Castro, da Artmídia Publicidade. A campanha “Natal no APP” terá divulgação nas principais mídias locais, além das plataformas digitais e outdoor.

Para saber mais, só entrar em contato pelo whatsapp (24) 99880-7007 ou pelo telefone: (24) 3344-8050, canais e seguir a CDL Volta Redonda nas redes sociais.