CDL-VR lança Campanha Natal Família Digital

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 12:11 horas

Serão ofertados 200 prêmios gratuitos para consumidores

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) iniciou primeira etapa da campanha Natal Família Digital que, este ano será de graça para os associados em dia com as mensalidades. As mudanças são em função da pandemia do novo coronavírus. Até o dia 20 deste mês, os interessados já podem reservar o kit, que é composto de dois cartazes, dois adesivos e mil cupons.

Já para as empresas não associadas, para reservar o kit, precisam antecipar o pagamento de seis mensalidades. Cada empresa associada terá direito ao mesmo número de kits ofertado ano passado. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone 3344-8050. A CDL-VR. Organizadores da campanha, lembram que é importante fazer a reserva de kits, pois os mesmos são limitados. As regras para aderir ao Natal Família estão no site cdlvr.org.br.

Este ano, a campanha vai sortear para os consumidores 200 prêmios em vales-compra de R$ 100,00 cada um. Serão sorteados 50 vales para sábados, em dezembro, pela loteria federal. O regulamento dos sorteios será disponibilizado no site natalfamilia.com.br, a partir do dia 1º de dezembro, quando a ação entrará em vigor. O consumidor terá direito a um cupom a cada R$ 60,00 em compras, num total de 20 vales por compra nas lojas participantes.

Segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, por causa da pandemia, a entidade este ano optou por investir numa campanha mais digital e gratuita, com sorteios pela loteria federal. “Para incentivar ainda mais o distanciamento social, o consumidor não vai precisar acompanhar o sorteio presencialmente, porque será feito diretamente pela loteria federal, todo sábado de dezembro. E vai ser muito prático. Ele se cadastra uma vez no site e depois só entra para acrescentar os cupons que for recebendo”, explicou.

Outro ponto importante da campanha, de acordo com Gilson, é que o valor dos vales-compra retorna para as lojas participantes. “O valor que for sorteado será para comprar produtos nas lojas que aderiram, então, esse dinheiro ainda vai estimular ainda mais as vendas. O consumidor vai comprar e ter direito a participar da campanha e depois volta para gastar o que ganhou”, explicou.

Evento

O presidente da CDL-VR disse ainda que a campanha já é tradicional e esperada não só entre os lojistas do município como entre os consumidores também de outras cidades, que vêm à cidade em busca de um mix de produtos mais diversificado e para tentar a sorte na campanha.

“Mesmo neste ano em que vivemos uma crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, em que ficamos cinco meses sem cobrar mensalidades dos nossos associados, não achamos justo deixar de realizar a campanha. Pelo contrário. Nos esforçamos muito em buscar parcerias com a iniciativa privada e mais uma vez contamos com o apoio da Transporte Generoso e do Sicoob para que a maior campanha de Natal da região fosse realizada e a tradição mantida. Ficamos felizes em poder mais uma vez ser o principal incentivador do comércio da nossa cidade, por isso, este ano, considerando que todos passamos por muitas dificuldades com nossas lojas fechadas por quase 80 dias, optamos por fazer uma campanha de graça para nossos associados.”, acrescentou.

Solidariedade

A campanha deste ano também terá cunho social. Quando for retirar os kits, as empresas serão incentivadas a doarem um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão entregues para uma instituição sem fins lucrativos que ainda será escolhida. A data para a retirada do kit também ainda será marcada. “A nossa diretoria entende que precisamos ajudar o comércio, mas também contribuir com essas entidades que fazem tanto por quem precisa e também enfrentam momentos difíceis com a pandemia. Com certeza, cada empresa que puder doar vai ajudar muito”, acrescentou Gilson.

Regras

Gratuidade para Kits

* É preciso reservar até o dia 20/10 (quantidade total de kits é limitada).

* A reserva deverá ser feita pelo telefone (24) 3344-8050. A CDL vai enviar por e-mail a relação de documentos que deverão ser preenchidos para fazer a reserva. Só após o preenchimento e envio desses documentos por e-mail para a CDL que a confirmação de recebimento e se está tudo preenchido corretamente, que a reserva será feita.

* Associado com mensalidade em dia tem direito ao kit de graça.

* Os associados terão direito a mesma quantidade de kits que adquiriram para a campanha Natal Família 2019.

* Se o associado nunca tiver aderido à campanha, terá direito a apenas um kit.

* Cada kit contém dois cartazes, dois adesivos e mil cupons.

* As empresas que aderirem à campanha deverão retirar o kit na CDL a partir do mês de novembro, conforme data ainda a ser definida pela entidade.

Não associados

* Para reservar (01) kit, é preciso pagar antecipado seis (06) mensalidades.

Valores de kits extras

R$ 482,00, mesmo valor do ano passado.

Prêmios

* 200 VALES-COMPRA DE R$ 100,00 CADA

* Os prêmios (vales-compra) serão sorteados entre os consumidores que comparem nas lojas participantes da campanha.

* Cada consumidor terá direito a um cupom a cada R$ 60,00, sendo um total máximo de 20 por compra.

* Dúvidas entrar em contato pelo telefone 3344-8050, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Sorteios :

Dias: 5/12/; 12/12; 19/12; 26/12

Natal família solidário

* Na retirada do kit, seja solidário: doe 01 quilo de alimento não perecível para ajudar uma instituição sem fins lucrativos.