CDL-VR orienta comércio a renegociar dívidas de consumidores para abrir crédito em dezembro

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 19:43 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) está orientando os lojistas a renegociarem dívidas com os consumidores inadimplentes durante a campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”, que está sendo realizada de 16 a 20 deste mês. O objetivo é que essas empresas, incluindo instituições bancárias, chamem os clientes e ofereçam descontos de juros para que quitem dívidas em atraso, facilitando o acesso ao crédito novamente em dezembro para as compras de Natal. Para ajudar nessa negociação, a CDL está disponibilizando consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) de graça, para os consumidores, na sede da entidade, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado.

Para fazer a consulta, que só pode ser feita de forma presencial, além de levar um documento com foto e o CPF, a CDL reforça que é obrigatório o uso de máscara nas dependências do prédio. Também é disponibilizado álcool 70% para higienização das mãos, em cumprimento às medidas preventivas ao coronavírus. Para mais informações sobre a campanha, é só entrar em contato pelo telefone 3344-8050 ou acessar o site cdlvr.org.br.

De acordo com a entidade, depois de realizar a consulta e saber onde está com débito em atraso, o consumidor poderá procurar a empresa para tentar uma renegociação da dívida. A CDL-VR está incentivando as lojas a oferecerem condições facilitadas de pagamento para ajudar a reduzir a inadimplência, que gira em torno de 11%, ainda influenciada pela crise provocada pela Covid-19. Pesquisas apontam que os consumidores têm a intenção de usar o décimo terceiro salário para quitar débitos em atraso, o que favorece a renegociação. Para a instituição, é uma excelente oportunidade para as empresas conseguirem recuperar o capital investido e receber dos clientes inadimplentes, criando oportunidades para renegociarem.

A campanha, segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, vem somar à recuperação das vendas, fortalecendo ainda mais o poder de compra dos consumidores para as datas comerciais do final de ano, como a Black Friday, Natal e Ano Novo, que são essenciais para o setor de varejo e serviço. “Dezembro está chegando e muitos consumidores vão precisar pagar as dívidas em atraso para realizar as compras, por isso, é importante que as empresas tenham condições de renegociar, oferecer descontos nos juros”, comentou.

A CDL orienta também os lojistas a realizarem a análise creditícia antes de vender no crediário para evitar cair em golpes. “Tem muitas famílias passando por dificuldades, mas também existem pessoas de má índole, que se aproveitam desse momento para sair comprando já com a intenção de não pagar. Para as lojas se prevenirem desses golpes, é fundamental realizar as consultas ao SPC, quanto mais informações, melhor”, acrescentou Gilson. Segundo ele, além disso, também é importante incluir os nomes dos devedores para aumentar a proteção ao crédito.