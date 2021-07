CDL-VR promove campanha do Dia dos pais

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 17:03 horas

Volta Redonda – A CDL Volta Redonda já iniciou uma nova campanha para divulgar o comércio de olho em mais uma data importante para o setor. Com sorteios de R$ 3.000,00 em vales-compra de R$ 300,00 cada e mais três pares de ingresso para o kart, em parceria com o Kartódromo Intermunicipal, a campanha “Meu Paizão é 10” será toda realizada no Instagram da CDL (@cdlvoltaredonda), com um post oficial da ação. Para participar, basta marcar um amigo e indicar uma loja com dicas para presentear o papai.

O sorteio será no dia 09/08, segunda-feira, após o Dia dos Pais, ao meio-dia, no Instagram da CDL. As regras do sorteio estão na rede social e o regulamento completo no site cdlvr.org.br.

“Buscamos fazer essas campanhas com o objetivo de fortalecer o comércio local, divulgar as lojas que são citadas nos comentários e mostrar que o ambiente digital tem se tornado cada vez mais importante para vender, uma vez, que os consumidores estão sempre antenados no que o comércio divulga nas plataformas onlines. Esperamos que as empresas tenham boa visibilidade, com a retomada da economia. Acreditamos que este ano, seja registrado um crescimento de pelo menos 8% nas vendas em relação a 2020, quando ainda havia uma grande instabilidade econômica”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.