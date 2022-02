Censo previdenciário de Angra dos Reis é prorrogado até 25 de fevereiro

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 18:22 horas

Angra dos Reis – O Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (AngraPrev) prorrogou o prazo do censo previdenciário. Agora, servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes, da Prefeitura de Angra e da Câmara Municipal, têm até o próximo dia 25 de fevereiro para atualizarem seus dados cadastrais. A atualização do cadastro dos servidores é muito importante para que a prefeitura conheça melhor o seu quadro funcional e possa planejar suas ações. Vale destacar que aqueles que não atualizarem o cadastro terão o pagamento suspenso, corforme previsto em decreto municipal.

A prorrogação do censo previdenciário foi publicada no Boletim Oficial 1.450, desta sexta-feira (11), devido ao expressivo número de servidores que ainda não se recadastraram (em torno de 1.500). Apesar disso, a adesão ao censo na última semana foi expressiva. Com a prorrogação, o procedimento permanece o mesmo. A atualização dos dados, que é obrigatória, pode ser feita pela internet, sem a necessidade do servidor ter que ir a um posto de atendimento para a apresentação dos documentos.

Mas há também a opção do cadastramento presencial. Quem fizer essa opção precisa agendar o atendimento. A apresentação dos documentos pode ser feita presencialmente em um dos seis postos de atendimento: na sede do Angraprev, no Parque das Palmeiras; Escola de Gestão Pública, no Centro; Coordenadoria Regional de Jacuecanga; antiga agência dos Correios, no Frade; Superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito, no Parque Mambucaba; ou na Secretaria Executiva da Ilha Grande, na Vila do Abraão.

“Os servidores têm elogiado bastante o nosso atendimento, pela atenção dada e a rapidez. O cadastramento é muito rápido, prático e necessário”, disse a presidente do AngraPrev, Luciane Rabha, lembrando ainda sobre a possibilidade de suspensão do salário de quem não atualizar seus dados no censo previdenciário.

O servidor que precisar de mais informações pode ligar para os números (24) 3365-5260 e (24) 99835-8240 ou obtê-las no Instagram @angraprev e no site http://angraprev.rj.gov.br/. A lista de documentos necessários, que varia conforme o caso (se servidor ativo, aposentado ou pensionista), pode ser encontrada no endereço eletrônico.