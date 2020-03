Centro de compras fica no terminal rodoviário de Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 16:20 horas

Barra Mansa –O público feminino contará com uma programação especial no Mês da Mulher, no Rodoviária Shopping. A partir do próximo sábado, dia 07, o centro de compras localizado acima do principal terminal rodoviária de Barra Mansa, oferece atividade gratuitas como palestras, workshops, oficinas, promoções e música ao vivo. A primeira ação será realizada na véspera do Dia Internacional da mulher, comemorado em 08 de março. O evento é uma parceria com OICN (Organização e Conscientização Negra de Barra Mansa) e com o Projeto Kajumba.

“Em poucos meses após a inauguração, realizada em dezembro, percebemos que nosso público é composto por mulheres em sua maioria. Por isso, criamos uma programação especialmente idealizada para as nossas clientes, que contarão com oficinas de beleza e autocuidado, além de conteúdos relevantes sobre empreendedorismo feminino, dicas de moda, apresentações musicais e muito mais. Será um mês muito especial, quando o Rodoviária Shopping se tornará um espaço de protagonismo feminino”, explicou Pedro Enio Nazaré, um dos proprietários do centro comercial.

A presidente da OICN (Organização e Conscientização Negra de Barra Mansa), Silvana Carvalho, ressaltou a importância do evento para a autoestima do público feminino da região. “Celebrar o Dia Internacional das Mulheres é muito importante para a OICN, num contexto onde a mulher negra precisa de maior apoio e visibilidade. Basta relatar que em qualquer estatística voltada para questão de gênero, as mulheres negras estão em desvantagem. Porém, o evento foi idealizado com o objetivo de elevar a estima de todas as mulheres. Tivemos as portas abertas pela Rodoviária Shopping, que inseriu nossa proposta na programação do Mês da Mulher. É muito importante para nós esta parceria, contribui positivamente não só para os parceiros, mas para todo o município”, destacou.

As atividades serão gratuitas. Nas oficinas de automaquiagem, a participante deverá levar a sua própria maquiagem ou adquiri-la em uma das lojas do centro de compras.