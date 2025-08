Centro Histórico de Resende será revitalizado com concurso de arquitetura

Resende – A Prefeitura de Resende deu início ao processo de requalificação do Centro Histórico, com o lançamento de um concurso público nacional de arquitetura, realizado na segunda-feira (4), em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro (IAB-RJ).

O objetivo é redesenhar os espaços públicos e valorizar o conjunto arquitetônico histórico da cidade, promovendo mais mobilidade, acessibilidade, turismo cultural e identidade urbana.

O concurso tem abrangência nacional e receberá inscrições até 22 de setembro. O projeto vencedor será conhecido em novembro. As diretrizes foram formuladas com base em levantamentos técnicos e em escutas realizadas pelo IAB-RJ nos últimos seis meses.

A área de intervenção do projeto compreende 55.597 metros quadrados. Além do projeto urbanístico, os escritórios participantes deverão apresentar ações complementares.

Paisagismo; sistema viário e acessibilidade; mobiliário urbano; iluminação pública; sinalização; coleta de resíduos sólidos; redes de água; esgoto; drenagem, eletricidade e comunicação.

“O município de Resende decidiu encarar nos próximos anos o desafio de revitalizar o Centro Histórico e transformar a cara da nossa cidade. Esta é uma área que necessita de atenção do poder público, e a parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil vai permitir que o nosso sonho vire realidade, requalificando a região e reativando a cultura e a história do nosso município”, afirmou o prefeito Tande Vieira.

A presidente do IAB-RJ, Marcela Abla, destacou a importância dos concursos de arquitetura para o desenvolvimento das cidades e dos profissionais:

“A promoção de concursos de arquitetura representa uma campanha histórica e permanente do IAB, por ser a forma mais democrática e transparente para a seleção de equipes técnicas habilitadas para o desenvolvimento de projetos, garantindo a devida lisura ao processo de licitação”, explicou.

Mais informações sobre o edital e as inscrições podem ser acessadas pelo site: https://centrohistorico.concursosresendeviva.org.br